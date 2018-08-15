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"Публічний тиск діє": постраждалому від нападу одеському активісту продовжили держохорону

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Одеському активісту та журналісту Віталію Устименку продовжили державну охорону.

Про це активіст написав на своїй сторінці у Facebook.

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Хоча ще вчора, 15 серпня, поліція заявила, що знімає охорону. Проте очевидно після гучного суспільного резонансу правоохоронці передумали. Додамо, що очільник Одеського управління Нацполіції Дмитро Головін повідомив, що охорону продовжили з 10 серпня. Тобто заднім числом. Утім, активіст впевнений, що сталося це лише завдяки обуренню громадськості.

"Я по своїй страшній тупості мав нахабність звинуватити молодшого генерала міліції #БезГоловін в припиненні заходів охорони щодо мене, а він мало того що своїм наказом продовжив мені заходи з надання державної охорони, так ще і зробив це завчасно (дата наказу 10 серпня). А якщо серйозно, то я дякую всім за реакцію. Публічний тиск все ще трохи діє. Заходи з надання державної охорони продовжено", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Віталія Устименка двоє невідомих напали два місяці тому, їх і досі не знайшли. "На керівника ВО "Автомайдан" Одеський осередок Віталія Устименка було скоєно напад двома особами, коли він виходив з приміщення Одеської обласної державної телерадіокомпанії (Одеса, Фонтанська дорога, 3). В результаті нападу у Віталія розбита голова та порізано стегно", – мовиться у повідомленні на сторінці у Facebook "Автомайдан".

Теги: Новини України Новини Одеси Поліція
Джерело: 24 канал
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