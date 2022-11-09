PULLS помсти в дії: гроші на перший розвідкомплекс "ШАРК" зібрано

1 листопада стартувала спільна ініціатива мережі АЗК ОККО і фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" – "ОКО ЗА ОКО", а вже за тиждень вдалося акумулювати 13 мільйонів гривень на закупівлю першого розвідувального безпілотного комплексу "ШАРК". Усього в рамках цієї ініціативи заплановано придбати 25 таких комплексів для ЗСУ. Загальна вартість – 325 мільйонів гривень.

Як раніше повідомляв 24 канал, мережа ОККО з 1 листопада перераховує на закупівлю розвідкомплексів по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95 та PULLS DIESEL.

Більше про акцію 25 новітніх розвідувальних комплексів для ЗСУ – спільна ініціатива ОККО і "Повернись живим"

Як "ШАРК" може допомогти ЗСУ

"ШАРК" – це новітня розробка, яку створила українська компанія "Укрспецсистемс" із партнерами. Вона має низку технологічних переваг у порівнянні з аналогами:

здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS,

виконувати ще низку бойових завдань.

"Наші хлопці та дівчата на передовій потребують підсилення в розвідкомплексах. Саме завдяки цій техніці вони коригують артилерійський вогонь, вона допомагає менше ризикувати життям розвідників, щоб здобути цінну інформацію в тилу ворога", – каже СЕО компанії Василь Даниляк.

Збройні Сили України потребують розвідкомплексів / Фото ОККО

Ми вдячні нашій водійській спільноті, яка так активно підключилася до ініціативи. Таким чином всі, хто у перший тиждень листопада заправився PULLSами, автоматично долучився до наближення перемоги. Ми побачили, як гуртом всього за декілька днів можемо кожну гривню з літра пального перетворити на мільйони. Певен, з такою залученістю ми швидко впораємося із завданням. Адже ми єдині і боремося за свою країну, – додав Василь Даниляк.

У рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО" продовжать збільшувати арсенал ЗСУ

"Перший розвідкомплекс "ШАРК" – це лише початок. Попереду у рамках проєкту ми плануємо акумулювати кошти ще на 24 таких комплекси. Загалом наша спільна з ОККО ініціатива передбачає придбання 75 безпілотників "ШАРК", які, серед іншого, працюють в умовах РЕБ і мають камери з функцією автоматичного трекінгу, 25 прохідних авто, спеціально обладнаних під пункти управління польотами, і 25 пускових установок. Це – комплексний підхід до закриття потреб війська", – коментує директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Придбані у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО" комплекси Фонд "Повернись живим" розподілить, спираючись на поточну ситуацію на фронті та рекомендації Генштабу ЗСУ. Оскільки комплекси є висококласним спеціальним обладнанням, використовувати їх зможуть, зокрема, окремі розвідувальні батальйони, спецпризначенці та підрозділи, які коригують далекобійну артилерію у складі піхотних бригад.