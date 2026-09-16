Пункт "Шегині – Медика" тимчасово закривають: у ДПСУ назвали причину і альтернативні переходи

На українсько-польському кордоні очікуються зміни для перевізників та пасажирів. Популярний пункт пропуску "Шегині – Медика" тимчасово закривають для руху автобусів у бік Польщі.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів 24 Каналу, що польська сторона розпочинає масштабну реконструкцію цього напрямку. Обмеження на пропуск автобусів у напрямку Польщі почнуть діяти з 20 вересня 2026 року та триватимуть до листопада 2027-го.

Які є альтернативні пункти

За словами речника ДПСУ, польська сторона планувала розпочати будівельні роботи ще на початку літа. Однак завдяки спільним зусиллям українських відомств та дипломатів обмеження вдалося відтермінувати на час пікового літнього сезону.

Від 15 червня вдалося домовитися з Польщею, що на літній період пропуск автобусів на цьому напрямку в бік Польщі не призупинятиметься. Бо під час літа йде більше навантаження і люди використовують більше автобусного сполучення. Якщо до 15 червня за добу прямувало орієнтовно 50 автобусів, то зараз це до 15 за добу,

– наголосив Демченко.

Щоб уникнути заторів та забезпечити комфортний перетин кордону, автобусний потік перенаправлять на інші прикордонні пункти. Основними альтернативними маршрутами стануть пункти пропуску "Нижанковичі", "Смільниця" та "Краківець".

Міністерство інфраструктури, Державна прикордонна служба та Митна служба роблять усе можливе для того, щоб посилити сусідні пункти пропуску. Зараз впроваджуються певні зміни до "єЧерги", аби перевізники могли завчасно планувати свій маршрут,

– зазначив Деменко.

Про зміни в роботі на українсько-польському кордоні: дивіться відео