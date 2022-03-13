На Пущі-Водиці під Києвом нічого військового нема, – КМДА

Росіяни нанесли артилерійський удар по психоневрологічному інтернату, який розташований у київській місцевості Пуща-Водиця. Проте там немає жодних військових об'єктів.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, окупанти вигадують усе нові й нові уявні "військові об'єкти", по яких треба завдавати удари.

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Поворозник: Збрешуть, що там був "Азов"

Як зазначив заступник київського мера, у київській місцевості Пуща-Водиця наразі зруйнували 2 будівлі. Влучення найімовірніше було мін.

Зараз там є госпіталь для ветеранів. Там більше ніколи нічого військово не було,

– запевнив він.

Поворозник спрогнозував, що у російському МЗС збрешуть, що там точно був полк "Азов" або об'єднання "Правого сектора", хоч насправді – це санаторно-курортна зона, де є дитячі санаторії та навіть пологовий будинок. "Більше нічого там немає", – додав він.

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