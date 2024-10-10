Масштабні повені вперше за пів століття: у Сахарі випала рекордна кількість опадів

Серед піщаних дюн Сахари утворилися блакитні лагуни води. У деяких районах пустелі випала рекордна кількість опадів за останні десятиліття.

Водою наповнилося і знамените озеро Ірики, що пересохло півстоліття тому. Про це повідомляє видання Independent.

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Про ситуацію в Сахарі

У пустелі на південному сході Марокко цього вересня протягом двох днів випало більше опадів, ніж зазвичай. У Тагуніті, селі, що розташоване за 450 кілометрів на південь від столиці Марокко Рабата, за добу випало понад 100 міліметрів опадів. При тому, що зазвичай у таких районах в середньому випадає менше ніж 250 міліметрів на рік.

Фото сильних злив у Сахарі

У деяких місцях спостерігаються повені. Повнопривідні автомобілі з туристами змушені їхати по калюжах, а місцеві жителі з трепетом спостерігають за ситуацією. Внаслідок прориву води через піски й оазиси в Марокко та Алжирі загинуло понад 20 осіб.

Уже 30 – 50 років не було стільки дощів за такий короткий проміжок часу,

– повідомляє Хуссін Юабебі із Головного метеорологічного управління Марокко.

Наслідки повені

За його словами такі дощі метеорологи називають позатропічним штормом. Вони можуть змінити погоду в регіоні найближчим часом. Це пов'язано з тим, що повітря буде утримувати більше вологи. Своєю чергою це призведе до збільшення випаровування та викличе нові шторми.

Рясні опади допоможуть поповнити великі підземні водоносні горизонти, що розташовані під пустелею та є джерелом води для населення. Протягом вересня водосховища поповнювалися рекордними темпами, та поки незрозуміло наскільки це допоможе впоратися з посухою.