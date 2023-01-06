Путін боїться України, – Подоляк назвав 4 ключові риси російського диктатора

Напередодні Владімір Путін виступив на заході, присвяченому запуску фрегата "Адмірал Горшков". Цікаво, що про загиблих у Макіївці диктатор не сказав ані слова.

Як зауважує Михайло Подоляк, диктатор має чотири ключові риси. Про це радник голови Офісу Президента сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Чотири риси Путіна

Відсутність емпатії

Путін не має емоційного розуміння, що таке втрати, що таке життя – чуже життя, безумовно, не своє. Макіївка це чи ще щось знищене тотально.

Дійсно так сталося, що українська родюча земля вкрита трупами дивних істот, які прийшли з Росії. Ми маємо це розуміти. А йому байдуже на це, для нього немає емпатії, немає смутку за загиблими – навіть своїми,

– підкреслив Подоляк.

Російський диктатор абсолютно байдуже ставиться до 100 – 200 – 300 тисяч загиблих і таке інше

Путін постійно бреше

"Путін бреше на 99%. Він не бреше на 1%, коли говорить: "Я – Путін". Усе інше – це постійна суцільна брехня. Кримський міст, Курська атомна електростанція, мільйон людей в Донецьку, яким нібито не давали воду – це все суцільна брехня", – каже Подоляк.

Слідчий комітет Росії офіційно доповів суб'єкту Путіну, що вони не знають, хто та як підривав Керченський міст. Навіть у себе в країні вони не знають,

– зазначає радник.

А Путін виходить і як факт говорить, що перерізали якісь мережі біля Курської атомної електростанції, тому росіяни підуть нищити цивільне населення міста Харків. Це, акцентує Подоляк, нонсенс.

Низький інтелект

"Коли ти нарцистично закоханий у своє бачення історії, а воно є достатньо примітивним – він же думає, що нібито Ленін створив Україну – це говорить про те, що з ним неможливо вести інтелектуальну дискусію, тому що аргументів не буде", – впевнений Подоляк.

Навіть якщо ви хочете вести примітивну дискусію, каже він, то все одно будете на дві голови вище, ніж він. Ваші аргументи для нього є неприйнятними не через те, що ви або він правий, а тому, що він їх не розумітиме.

Я хочу, щоб ми це зафіксували – вести розмову з Путіним – це як вести розмову з людиною з дуже слабким інтелектуальним рівнем. Він вас не почує, а ще й буде ображатися на те, що ви дозволяєте собі говорити дуже розумні слова. Це стосується усієї політичної еліти Росії,

– переконаний Подоляк.

Наші партнери іноді питають, продовжує він, чи можна розмовляти з ними? Можна, якщо люди розмовляють однією мовою.

"Я маю на увазі мову символів, тобто розуміють слова та їхній сенс. Але російська політична еліта дуже обмежена, щоб розуміти сенс тих чи інших слів. Вони ображатимуться на те, що не розуміють вас і переходитимуть на їхню "бикувату розмову": "ми вам зараз", "візьмемо за три дні". З такими людьми немає сенсу говорити", – підкреслив радник Офісу Президента.

Диктатор розуміє лише мову сили

Він отримає суттєвого ляпаса і це буде не просто десь у тіні, а зафіксовано. Подоляк наголошує, що ми завжди пам'ятатимемо прізвища людей, які заплатили страшну ціну та залишили своїх дітей без батьків для того, щоб уся країна була вільною.

Чому Путін так боїться України, і їй немає рівних у світі? Бо ми напряму б'ємо його по фізіономії. Це єдиний інструмент, який можна використовувати в розмові з Путіним,

– вважає Подоляк.

Він постійно брехатиме і ніколи не погодиться на щиру розмову з вами, поки не програє. Він думатиме як вас покалічити під час цієї розмови, бо постійно хотітиме реваншу. Причому обов'язково захоче реваншу з приниженнями.

Подоляк запевняє: сьогодні не можна поступитися Росії за будь-яку ціну, тому що вона знайде можливість через певний час завдати нам максимального болю та приниження за те приниження, яке сьогодні Україна завдає російській армії та самій Росії.

"Це дуже важливий аспект. Це вже не просто війна за територію, це питання історичної місії і у нас, і у росіян", – підсумував радник ОП.

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