Путін дав позитивні сигнали щодо обміну полоненими й розблокування портів, – канцлер Австрії

Канцлер Австрії Карл Нехаммер 28 травня зідзвонився з кремліським диктатором. Він заявив, Путін нібито "дав позитивні сигнали".

Мовилося про обмін полоненими з Україною, а також розблокування наших портів. Проте все ж політик, ймовірно, вирішив спілкуватися з кривавим лідером передусім не через ці питання. Зокрема, за словами Нехаммера, Путін "повністю гарантував" постачання газу Австрії.

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Обмін може знову "стати можливим"

Розмова відбулася приблизно о 15 годині дня й тривала 45 хвилин. Нехаммер заявив, що вона була "дуже напруженою та серйозною". Щодо полонених, то Путін нібито запевнив, що зусилля з обміну полоненими знову будуть активізовані. "Він впевнений, що такий обмін незабаром знову стане можливим", – сказав глава Австрії.

Російський лідер нібито пообіцяв надати доступ до полонених Червоному Хресту. Також він вимагає цього щодо російських полонених, яких спіймали українські військові. Проте, коли саме ці два аспекти зможуть реалізувати – не конкретизував.

Що казали про порти

Канцлер Австрії сказав, що тепер "продовольча безпека" нібито стала можливою для світу. Мовляв, все завдяки тому, що диктатор Росії готовий іти на поступки.

Путін дав позитивні сигнали, щоб дозволити рішення щодо експорту українських товарів через морські порти Чорного моря. Я також доповім про це Генеральному секретарю ООН, щоб ООН могла використати свою місію, щоб знайти тут рішення,

– сказав Нехаммер.

У цьому питанні також не було жодної конкретики щодо дат. Канцлер Австрії зазначив, що його країна підтримує нейтралітет і саме через це надає тільки гуманітарну допомогу Україні.

Це не розв'яже проблему продовольчої кризи у світі

Світові лідери можуть невпинно йти на поступки й просити Путіна про послуги щодо розблокування портів. Однак це не надто допоможе в тому з чим невдовзі зіткнеться світова спільнота.

Проблему з продовольством світу дуже добре описали на засіданні Ради Безпеки ООН 25 травня. Це зробила гендиректорка сільськогосподарської аналітичної компанії Gro Intelligence Сара Менкер.

Експертка зазначила, що навіть розблокування всіх портів України не вирішить жахливу проблему з запасами пшениці. Їх на Землі залишилося тільки на 10 тижнів.

Прямо скажу, російсько-українська війна не стала причиною кризи продовольчої безпеки. Це просто підкинуло хмизу у вогонь, який давно тлів,

– підкреслила глава Gro Intelligence.

Зараз у зоні продовольчих ризиків опинилися понад 400 мільйонів людей, які невдовзі можуть почати страждати від голоду. А рівень запасів зерна, за словами Менкер "найнижчий, який коли-небудь бачив світ".

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