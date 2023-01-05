Путін наказав припинити вогонь на Різдво

Кремлівський диктатор Владімір Путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу впровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту. Діяти воно має нібито з 12:00 6 січня.

Так зване перемир'я нібито має діяти весь вечір 6 січня та протягом усього Різдва за Юліанським календарем. Відповідну інформацію поширюють російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Кремль просить Київ зробити так само

Однак Владімір Путін просить Україну зробити такий же крок і погодитися на припинення вогню. Цікаво, що Росія думає, що хтось вірить у її благі наміри після того, як протягом 2014 – 2022 років саме вена зривала усі спроби припинити вогонь.