Доводити вину довго не доведеться, – Малюська сказав, як притягнути путіна до відповідальності

Наразі українські національні суди можуть виносити вироки, хай і заочні, за окремими складами злочину росіян. Проте механізм притягнення до відповідальності керівників держави-терористки є складним.

Про це для 24 каналу розповів міністр юстиції Денис Малюська. Він зазначив, що окремі військовополонені, які вчинили злочини, вже отримують вироки в українських судах.

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"Таких справ не надто багато, якщо порівняти кількість воєнних злочинів, вчинених росіянами на території України. Проте такі випадки є. Якщо говоримо про ключових персонажів як путін, очільники його армії чи, наприклад, очільник МЗС лавров, то до них дістатися набагато складніше", – сказав Малюська.

Не просто вирок на папері

Міністр пояснив, що у керівників росії, з точки зору національного законодавства, є імунітет від кримінального переслідування. Тобто посадити їх у тюрму може міжнародний трибунал у Гаазі, але він розглядає справи, як наголосив Малюська, лише за наявності обвинуваченого безпосередньо у суді.

Тобто його треба спочатку впіймати, доправити до Гааги й там вже визначити покарання, яке достойне таких людей. Думаю, це буде дуже тривалий час ув'язнення,

– сказав міністр.

Він зазначив, що для України важливо, щоб був не просто вирок на папері, але й безпосередньо. Тому це складна робота.

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Україна намагається створити новий міжнародний трибунал

Наразі Україна працює, щоб виносити якомога більше вироків, навіть якщо ті заочні. Реалізувати покарання буде важко, але саме існування справ є позитивом – воно дозволить ловити вбивць українців за кордоном.

Зараз мої колеги з Міністерства закордонних справ активно працюють над тим, щоб створити спеціальний міжнародний трибунал щодо дій росії, який би міг розглянути справу обвинуваченого у злочині агресії,

– повідомив Малюська.

Міністр пояснив, що злочин агресії проти окремої країни є міжнародним злочином, який детально описано у багатьох міжнародних актах, але проблемою є те, що міжнародний кримінальний суд, який зараз активно працює є в Україні, не має юрисдикції над цим конкретним злочином. Цей суд може розслідувати й передавати до Гааги справи щодо воєнних злочинів, але не може розслідувати злочин агресії, тому що росія не ратифікувала Римський статут.

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Малюська сказав, що для притягнення до відповідальності путіна Україна має створити інший суд, крім кримінального суду в Гаазі.

"МЗС України домовляються з іншими країнами про створення такого міжнародного трибуналу. Тут ключова історія не в самому процесі, тому що доводити вину Путіна у злочині агресії довго не доведеться, бо вона очевидна. Всі докази є, навіть онлайн. Він не приховував ніколи, що надав наказ напасти на Україну", – додав Малюська.

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