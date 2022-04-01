Путін геть не далекоглядний і зробив низку катастрофічних помилок, – начштабу оборони Британії

Начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін заявив, що президент Росії Володимир Путін не був таким далекоглядним, яким хотів здаватися. Він допустив низку катастрофічних помилок.

За словами адмірала, через це президент країни-агресорки завдав собі шкоди. Про це Радакін заявив під час розмови з журналістами після брифінгу.

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Путін допустив низку катастрофічних помилок

Голова британських збройних сил зазначив, що Путіна "ввели в оману" щодо ефективності його армії. Британія була "неймовірно обережною" у довірі заявам Кремля про вихід з Києва. Радакін зауважив, що є ознаки того, що окупанти готуються зосередити свої зусилля на сході та півдні України.

Ми починаємо бачити перші ознаки того, що ці сили повертаються з Києва і відступають як до Росії, так і до Білорусі. Це саме по собі є складною еволюцією для Росії, адже вони роблять це під час зіткнення, тож українські Збройні Сили атакуватимуть ці російські сили під час їхнього відступу,

– додав адмірал.

За словами Радакіна, найближчі тижні й надалі будуть дуже важкими для України.

"Проте багато в чому Путін уже програв. Далекий від того, щоб бути таким далекоглядним маніпулятором подій, яким хотів нам здаватися, Путін завдав собі шкоди через низку катастрофічних помилок", – підсумував начальник штабу оборони Британії.

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