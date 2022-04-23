"Путін – глибоко хвора людина": Фейгін прокоментував стан здоров'я глави Кремля

Низка ЗМІ все активніше поширюють інформацію про поганий стан здоров'я Володимира Путіна. Фізично він дуже слабкий.

Глава Кремля – не вічний. Про це сказав в ефірі 24 каналу російський правозахисник Марк Фейгін.

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"Фізично Путін слабкий"

За його словами, російський президент фізично – не дуже міцний.

На мою думку, він (Путін – 24 канал) глибоко хвора людина,

– наголосив Фейгін.

Він вважає, що Путін може бути на середині своєї слабкості: "Я не унеможливлюю, що ми перебуваємо приблизно на середині процесу його немочі, до якої він вперто йде". Правозахисник відзначив, що президент Росії депрогресує у зворотну сторону набагато швидше.

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