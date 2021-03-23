Путін готовий до нового нападу, – Печій розповів, куди цілитиметься Росія

Рівень підтримки президента Росії Володимира Путіна всередині країни, особливо після отруєння опозиціонера Олексія Навального, знизився до критичних показників. Водночас очільник Кремля хоче керувати державою ще мінімум 15 років.
Джерело:24 канал
Путіну потрібно чимось затьмарити відсутність добробуту в холодильниках росіян. Таку думку висловив Олексій Печій у блозі "Теории заговора".
Повний випуск блогу Росія не виграє холодну війну з Заходом: Путін готує нове вторгнення
Путін готовий до нового вторгнення
За його словами, ситуація повторюється як у 2013 році. Команді Джо Байдена, перш за все, необхідно спрогнозувати наступні кроки Путіна.
Путін, розуміючи, що не виграє в холодній війні з Заходом, для підняття рейтингу хоча б в очах росіян, готовий піти на нове військове вторгнення, чергову невелику і дуже улюблену йому звитяжну війну,
– зазначив Печій.
Донбас – найближча ціль для Росії
Журналіст зауважив, що першою, найближчою мішенню може бути знову ж український Донбас. Але в цей раз на Донбасі Путін може сильно "обламати зуби", адже в Вашингтоні вже прорахували такий сценарій.
В американському Сенаті, як розповів Печій, вже зареєстрували законопроєкт про підтримку України щодо безпеки. Він передбачає:
- створення робочої групи з європейськими союзниками для врегулювання конфлікту в Україні;
- виділення Києву не менше 300 мільйонів доларів на рік на армію;
- передачу летальної зброї;
- включення американського представника в переговори "нормандської четвірки".
"Тобто США дають чіткий сигнал – загострення на Донбасі коштуватиме Росії набагато дорожче, ніж у 2014 році. Та й навряд в цей раз повномасштабний наступ Кремля на Україну принесе Путіну бажані рейтинги в Росії, цей сценарій вже відіграний", – додав блогер.
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