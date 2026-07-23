Путін готує додаткову мобілізацію в Росії та розширення війни, – Зеленський

Очільник Кремля Володимир Путін готує додаткову мобілізацію в Росії. Диктатор прагне розширення війни проти України.

Про це президент України сказав під час спільного з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном спілкування з медіа, передає Укрінформ.

Що Зеленський сказав про додаткову мобілізацію в Росії?

Сьогодні ми говорили (з Мартіном – 24 Канал) про загрози, про реальні виклики, які саме зараз, напередодні осені, коли Путін готує нові удари по Україні, готує, на наш погляд, додаткову мобілізацію в Росії, готує розширення війни,

– зазначив Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що важливими на сьогодні є рішення щодо нового пакета санкцій Євросоюзу проти агресії Росії.

"Я вдячний кожному лідеру, кожній країні Європи за цю підтримку. Це вже 21-й санкційний пакет. Сьогодні Мікхол мене запевнив, що буде працювати щодо 22-го пакета санкцій. Ми будемо працювати з іншими партнерами поза межами Європейського Союзу, щоб вони теж включили нові санкції Євросоюзу до своїх правових режимів. Синхронізація санкцій має велике значення", – сказав Президент.

Окрім цього, глава держави наголосив: російські удари не припиняються жодного дня протягом вже більш ніж чотирьох з половиною років повномасштабної війни. Зеленський зазначив, що росіяни б'ють по українських містах і селах.

Не було жодного дня, щоб російська армія не била по наших цивільних. І це багато говорить про те, з ким ми воюємо і що ми захищаємо,

— сказав український президент.

Окремо Зеленський висловив вдячність прем'єр-міністру Ірландії за підтримку України та українців: "Ми цінуємо, що у час головування Ірландії в Раді Європейського Союзу ви саме тут, з нами, з Україною. Ви підтримуєте Україну, бачите, що відбувається. Ви знаєте, які є потреби нашого захисту, захисту життя".