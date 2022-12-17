Для Путіна ніщо, крім Києва, не стане перемогою, – політтехнолог про можливий новий наступ

Останнім часом лунають багато заяв, що Росія може піти в новий масштабний наступ на Україну. Навіть генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Путін не відмовився від своїх ідей захопити Київ. Лише це для глави Кремля дійсно стане перемогою.

Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він наголосив, що політично все дійсно виглядає так, нібито Путін готує новий наступ вже до кінця зими, хоча по датах орієнтуватися важко.

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Росія зібрала 200 тисяч солдат

За його словами, Росія мобілізувала 300 тисяч громадян, а з них на фронт відправили лише 150 тисяч.

Це говорить про те, що Кремль для чогось готує тих ще 150 тисяч росіян. Крім того, у Росії пройшов новий призов, тож вже з нового року громадяни зможуть підписувати контракти (на військову службу – 24 канал). Це ще додасть їм близько 50 тисяч осіб, от і назбирається 200 тисяч,

– заявив Шейтельман.

Політтехнолог додав, що очевидно – в січні Росія почне другу хвилю мобілізації, адже офіційно Путін її і не зупиняв.

Для Путіна ніщо, крім Києва, не стане перемогою

"І взагалі – поки що все виглядає так, що для Путіна ніщо, крім Києва, не стане справжньою перемогою", – сказав Шейтельман.

Багато людей кажуть, що Путін намагається "відповзти", але, на думку політтехнолога, мріє глава Кремля про справжню перемогу, а переможцем він стане лише якщо візьме Київ.

Тому я повірю в те, що якщо ЗСУ раніше не зроблять чогось екстраординарного, то окупанти можуть почати такий наступ,

– підсумував експерт.

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