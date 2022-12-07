Хочуть тікати: у Кремлі розробляють план евакуації у разі програшу у війні

У Кремлі усвідомлюють, що поразка Росії у війні проти України є неминучою, тому навіть думають про евакуацію. Серед імовірних країн для втечі російського керівництва з держави – Венесуела.

Уже для всіх очевидно, що Росія програє війну проти нашої держави. Як запевняє колишній співробітник команди президента ворожої держави, Кремль готує план евакуації ще від весни. Зазначмо, що звати чоловіка – Аббас Галлямов та він раніше робив те, що писав промови для російського диктатора.

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"Ноїв ковчег" для кремлівського керівництва

За словами Галлямова, план втечі називається не абияк, а "Ноїв ковчег", що дуже "по-біблійному". Спершу Кремль планував "евакуюватись" у Китай, а потім зрозумів, що Пекін зовсім не надійний партнер.

Спочатку основним майданчиком розглядався Китай, однак у перспективах співпраці з ним потенційні емігранти швидко розчарувалися. Китайці думають про себе та зневажають інших, зокрема тих, "які програли",

– написав ексспічрайтер Путіна.

Наразі російське керівництво розглядає країни Латинської Америки – такі як Аргентина та Венесуела – як місця, куди "у разі чого можна звалити".

Серед російських чиновників та бізнесменів, що організовують "евакуацію" є:

Ігор Сєчін – президент "Роснафти";

Юрій Курилін – права рука Сєчіна та людина, яка донедавна керувала "Роснафтою". Як зазначає експрацівник Путіна, Курилін не так давно звільнився та присвятив себе "Ноєвому ковчегу".

У російські армії "всьо харашо"

Незрозуміло, чому російське керівництво думає про евакуацію, адже, як заявляє Путін, у російській армії "все добре". І взагалі, немає ні масових втрат, ні дезертирства, ні будь-чого іншого, що могло б завадити успішній "специальной воєнной опєрации".

Звісно, що це все є абсолютною брехнею, яка не налазить на голову, бо регулярно з'являється інформація про те, що щось-таки не так у "другій армії світу". Скажімо, у столиці ворожої держави призовник вистрибнув з вікна військкомату, бо не хотів їхати на загибель в Україну. До речі, його "план втечі" виявися невдалим.