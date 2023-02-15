Путін готується до тривалої війни, але еліта Росії не вірить у перемогу, – Reuters

Президент країни-агресорки Владімір Путін готується до тривалої війни проти України. Однак, кремлівська еліта переконана, що Путін прирік Росію на крах.

Видання зазначає, що Путін розглядає війну, як "переломний момент" і можливість "провчити" США ну і звісно, відродити Росію, як за СРСР.

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Видання наводить слова одного зі своїх джерел про те, що сподівання Путіна покращити свою репутацію виявилися марними.

Попереду буде ще складніше і дорожче як для України, так і для Росії. Економічні втрати такого масштабу не варті кількох завойованих територій,

– сказало джерело на умовах анонімності.

Російська еліта погоджується, що війна триватиме "дуже довго"

Додають, що наразі Росія перебуває у невигідному становищі як у військовій техніці, так і в мотивації, але війна все одно триватиме "дуже довго".

Джерело також припустило, що Путін не збирається відмовлятись від влади, а відтак піде ще на один президентський термін.

Путін залишиться при владі до кінця, якщо тільки він не помре, чи не станеться переворот, а ні те, ні інше, зараз не здається реальним,

– цитує видання співрозмовника.

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Навіть один із небагатьох скептиків, чию критику досі терпіли, провоєнний екскомандувач проросійських військ на Сході України, не бачить чіткого результату.

Ми перебуваємо в абсолютно парадоксальній ситуації. У нас абсолютно недієздатне керівництво, сформоване безпосередньо президентом, який є незмінним і якому немає альтернативи. Але зміна президента призведе до швидкої катастрофи,

– вважає Ігор Гіркін.

Наближення краху Росії

Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс, колишній посол у Москві, припустив, що Путін, можливо, робить ставку на час.

Наступні 6 місяців, як мені здається, і це наша оцінка в ЦРУ, будуть критичними,

– сказав Бернс.

Він зауважив, що реальність на полі битви підірве "зарозумілість Путіна", показавши йому, що його армія не може наступати, а лише втратити вже захоплені території.

Путін невдовзі "прозвітує" про "результати" війни