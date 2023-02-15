Путін готується до тривалої війни, але еліта Росії не вірить у перемогу, – Reuters
Джерело:Reuters
Президент країни-агресорки Владімір Путін готується до тривалої війни проти України. Однак, кремлівська еліта переконана, що Путін прирік Росію на крах.
Видання зазначає, що Путін розглядає війну, як "переломний момент" і можливість "провчити" США ну і звісно, відродити Росію, як за СРСР.
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Видання наводить слова одного зі своїх джерел про те, що сподівання Путіна покращити свою репутацію виявилися марними.
Попереду буде ще складніше і дорожче як для України, так і для Росії. Економічні втрати такого масштабу не варті кількох завойованих територій,
– сказало джерело на умовах анонімності.
Російська еліта погоджується, що війна триватиме "дуже довго"
Додають, що наразі Росія перебуває у невигідному становищі як у військовій техніці, так і в мотивації, але війна все одно триватиме "дуже довго".
Джерело також припустило, що Путін не збирається відмовлятись від влади, а відтак піде ще на один президентський термін.
Путін залишиться при владі до кінця, якщо тільки він не помре, чи не станеться переворот, а ні те, ні інше, зараз не здається реальним,
– цитує видання співрозмовника.
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Навіть один із небагатьох скептиків, чию критику досі терпіли, провоєнний екскомандувач проросійських військ на Сході України, не бачить чіткого результату.
Ми перебуваємо в абсолютно парадоксальній ситуації. У нас абсолютно недієздатне керівництво, сформоване безпосередньо президентом, який є незмінним і якому немає альтернативи. Але зміна президента призведе до швидкої катастрофи,
– вважає Ігор Гіркін.
Наближення краху Росії
Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс, колишній посол у Москві, припустив, що Путін, можливо, робить ставку на час.
Наступні 6 місяців, як мені здається, і це наша оцінка в ЦРУ, будуть критичними,
– сказав Бернс.
Він зауважив, що реальність на полі битви підірве "зарозумілість Путіна", показавши йому, що його армія не може наступати, а лише втратити вже захоплені території.
Путін невдовзі "прозвітує" про "результати" війни
- Російський диктатор анонсував, що 21 лютого виступить перед федеральними зборами. Це має бути його звіт за рік війни проти України.
- Однак, звітували особливо немає про що. Усі поставлені цілі військовим керівництвом армія окупантів провалила.
- Ба більше, як він буде виправдовуватись за колосальні втрати російської армії – теж складно уявити. Адже щодня ЗСУ "мінусують" близько тисячі окупантів.
- Ні мобілізація, ні значні запаси зброї не допомогли Путіну здобути хоч якісь перемоги, тож навряд чи "затягування" цієї війни йому на користь.