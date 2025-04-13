Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу розповів, що виведення ядерної зброї в космос – це вже найвищий рівень ядерної конфронтації, який може призвести до краху людства. Про це знають усі світові лідери, в першу чергу сам Дональд Трамп, оскільки під час його першої каденції ці питання активно розглядалися.

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Тоді було знято фільм про ядерну війну, включно з космічним аспектом, де показано знищення всього людства.

"Земля нібито перетворюється на мертвий Місяць. Нічого не залишається. Це бачив і Сі Цзіньпін, це бачили на форумі 135 країн світу, і особисто Трамп – зокрема в Гельсінкі, коли він зустрічався з Путіним, і їм демонстрували цю модель війни. Тому Путін усвідомлює, на що йде. Він регулярно погрожує ядерною зброєю, зокрема можливістю виведення ядерних засобів на орбіту", – сказав Микола Маломуж.

США готувалися до загрози

Він додав, що це вже передумова до реальної війни. Президент США заявив, що США мають усі засоби, які можуть нейтралізувати зусилля Росії.

Він прямо не сказав про космос, але я додаю – і в космосі також. Росія вже давно погрожує супутниками з ядерним озброєнням. Але США не стояли на місці – готувалися,

– пояснив Маломуж.

Він додав, що при Михайлі Горбачові була концепція "зоряних війн" і стратегічного щита. Сьогодні це вже реальність: США мають засоби, які можуть знищити такі супутники до того, як вони встигнуть застосувати зброю. Мова йде і про їхнє знешкодження, і про бойове застосування – це зовсім інший рівень, що передбачає чіткий протокол дій.

Теоретично, якщо Росія наважиться на це – хоча це малоймовірно – на неї тиснутимуть усі: Китай, Індія, НАТО, США. Постане питання: чи зможе вижити людство. І винним буде Путін. Світ об'єднається і його дотисне – як стратегічно, так і всередині самої Росії. Путін грається з вогнем,

– сказав Микола Маломуж.

Він додав, що Путін може зараз погрожувати, активно поширювати інформацію про те, що нібито готує такі засоби – щоб налякати, змусити домовлятись, шукати компроміси. Хоча є міжнародні домовленості, які він підписував – включно з Джо Байденом на початку його каденції. Першою угодою між ними була якраз угода про ядерне стримування, зокрема й у космосі. Раніше, після розпаду СРСР, Росія як правонаступниця СРСР зобов'язувалась не розміщувати ядерну зброю в космосі.

Маломуж переконаний, що чим більше Путін нагнітатиме, тим чіткіше буде формуватись стратегія світового спротиву, і не тільки з боку НАТО.

"Він стане чітко визначеним ворогом. І тоді постане ультиматум: або ти зупиняєш свою агресію по всіх напрямках, або проти тебе об'єднується весь світ – включаючи військовий і ядерний формат. У такій ситуації Путін не витримає. Він ніколи не переможе і буде знищений, якщо гратиме не за правилами, діючи на межі фолу – виводячи ядерні засоби на орбіту чи демонструючи можливість удару", – сказав Маломуж.

Яка найбільша загроза

Генерал армії пояснив, що теоретично можна нейтралізувати частину супутників у космосі. Ядерна зброя в космосі являє собою ударну хвилю, яка у вакуумі майже не поширюється. Радіація – там вже й так підвищений фон, супутники адаптовані. А ось електромагнітний імпульс це справжня загроза. Він може діяти на сотні кілометрів, виводити з ладу супутники, системи контролю, Starlink, інші системи зв'язку. Якщо там буде вибух – наслідки будуть катастрофічними.

"Вражаючі фактори, які супроводжують використання такої зброї, – це надпотужна радіація та електромагнітний імпульс. Вони створюють глобальну загрозу: виникає потужний енергетичний "пакет", який може засліплювати людей, а також вражати все, що знаходиться в зонах дії – зокрема на тих територіях, над якими пролітає супутник і з яких здійснюється запуск. Але це ми зараз говоримо на рівні теорії", – сказав Микола Маломуж.

Він підсумував, що ці фактори не є всепоглинаючими, оскільки супутники можуть бути відстежені ще до моменту розгортання і активації бойових частин ядерної зброї. Саме в цьому полягає ключ до стримування – нейтралізувати загрозу на етапі підготовки, до того, як вона стане незворотною.