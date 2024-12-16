Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу звернув увагу на те, що перед тим очільник Кремля переконував, що "Орешник" вже у процесі виробництва. Тепер він сказав, що наразі окупанти на етапі початку виготовлення.

До теми 25 "Орешників" на місяць і 300 на рік: як Росія розганяє ІПСО на Заході та лякає світ ракетами

Не все так добре

У загальну канву не вписуються слова білоруського диктатора Александра Лукашенка про те, що Путін передасть білорусам "Орешник" у січні 2025 року. Якби росіяни дійсно мали налагоджене виробництво ракет, то не було б потреби чекати до січня.

Фахівці з ракетної галузі переконані, що насправді це старі розробки, креслення конструкторських бюро, які просто представили очільнику Кремля. На них витратили бюджетні кошти й подали як щось надзвичайно потужне та нове.

За декілька днів після першого використання "Орешника" Путін сидів разом зі своїм найближчим оточенням. Там був і Алексій Дюмін – Секретар державної ради, і міністр оборони. Путін всім розповідав, яка класна зброя. Але чомусь на обличчях присутніх не було ніякої радості,

– зауважив Іван Ступак.

Навпаки всі сиділи похмурі, а причиною може бути те, що найближче оточення знає про справжні характеристики "нової" ракети. Цілком ймовірно вони просто вчергове створили для Путіна потрібну картину й тепер хвилюються, щоб він про це не дізнався.

Ба більше, у США є зброя, яка здатна перехоплювати ракети такого типу. Мовиться про системи THAAD, які Сполучені Штати вже передали 5 країнам.

Зауважимо, Росія вперше застосувала "Орешник" 21 листопада 2024 року по Дніпру. Путін назвав це відповіддю на дозвіл США завдавати ударів далекобійною зброєю.