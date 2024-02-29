Путін зазіхає не тільки на Україну: що насправді йому потрібно для загарбання світу

На початку повномасштабного вторгнення світ сколихнула стаття російського пропагандиста Тімафєя Сергейцева "Що нам робити з Україною?". Вустами посіпаки, ймовірно, кінцеву мету агресії окреслив сам Владімір Путін – ідеологічне пригнічення переважної більшості українців. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Вічно дрейфуючі цілі "спеціальної військової операції"

Попри кепкування над неспроможністю російського режиму сформулювати єдину мету повномасштабного вторгнення, варто визнати – агресор послідовний у витраті мільярдів рублів на так звану "денацифікацію".

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Під нею слід розуміти не лише репресії проти нелояльного проукраїнськи налаштованого населення на окупованих територіях, але й "лагідну" русифікацію. Мовиться про використання психоманіпулятивних технологій, пропагандистських медіа, політизованих рухів, окремих активістів задля асиміляції українців в "російському світі".

У нещодавно опублікованому розслідуванні групи іноземних видань про те, як Путін уже сфальсифікував результати президентських виборів завдяки коштам з державного бюджету, міститься низка доказів політики "перевиховання" українців.

Мільярди рублів у 2024 році виділені на ведення інформаційно-ідеологічної війни на окупованих територіях, на сприяння розвитку кремлівських "неурядових" організацій для забезпечення "правильного мислення" мас, на виготовлення патріотичних мобільних ігор, фільмів та розважального контенту, на героїзацію учасників вторгнення та міжнародних злочинців.

Наміри Путіна щодо "денацифікації" виходять далеко за межі знесення пам'ятників діячів УПА, перейменування населених пунктів та вулиць чи тотальної русифікації. Російському диктатору потрібні "нові обличчя", ретельно виховані в окупованих школах чи перевиховані в закладах неформальної освіти.

Путін не лише ліквідовує проактивне ядро української нації на протиправно анексованих територіях. Він плекає нову еліту, яка ідеологічно підкорюватиметься російському режиму. При цьому знищення ядра української національної групи та викорінення національної ідентичності решти її членів є яскравим проявом щонайменше умислу вчинити геноцид.

Нетипові солдати Путіна

В інформаційно-ідеологічної війни проти мешканців окупованих територій України нетипові солдати. Це армія вчителів та інших освітян, сформована як з місцевих колаборантів, так і з колонізаторів чи росіян у самій державі-агресорці.

Кілька прикладів. Серед осіб, у родини яких були насильницьки передані депортовані українські діти, превалюють освітяни. Школи є осередками, які на місцях організовують вивезення маленьких українців у табори "перевиховання" у Крим, Росію та Білорусь. Крім того, саме на їхніх працівників Путін поклав відповідальність щодо явки людей на російські "референдуми" або "вибори", адже дільниці здебільшого розташовані саме в навчальних закладах. Згодом армія вчителів "підраховує голоси", домальовуючи потрібні показники.

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Імплементують вчителі й російські освітні стандарти. За методичками й підручниками, переданими з Росії, вчать любити "нову батьківщину", а разом з нею і Путіна. Вчителі проводять пропагандистські заняття, вчать помирати за Росію, беруть участь в заходах, що пришвидшують викорінення української ідентичності.

Однак, беручи до уваги виділені у 2024 році кошти, а також нові ініціативи від дитячої уповноваженої Марії Львової-Бєлової, в інформаційно-ідеологічній війні, так само як і в конвенційній, Росія ще не досягла поставлених цілей.

Табори для всієї сім'ї

27 лютого в Московській області стартувала концептуально оновлена зміна "Післязавтра". У цілому проєкт є творінням самої Львової-Бєлової у межах державної програми "Країна для дітей" і реалізується з серпня 2022 року. З цього часу в ньому взяли участь понад 2,5 тисячі українських дітей.

Утім, чи то перевиховання пішло не за планом, чи то строки реалізації шкутильгали, однак у лютому в "Післязавтра" брали участь вже цілі родини з окупованих Донецької, Луганської і Запорізької областей, які, до того ж мають статус багатодітних.

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Наявність цього статусу дозволяє росіянам маніпулювати вразливим становищем сім'ї, зокрема змушувати отримувати російське громадянство, встановлювати "нагляд" над родиною з боку опікунських органів та шкіл, підштовхувати до участі в подібних "таборах", погрожуючи позбавленням батьківських прав. Вперше з 2022 року під пильним оком Львової-Бєлової росіяни відкрито "перевиховують" і дорослих українців.

Виконавці міжнародних злочинів

Широкомасштабне та систематичне порушення прав українських дітей і дорослих на окупованих територіях та в Росії з наміром викорінити їхню ідентичність і перетворити на росіян має ознаки дискримінаційного переслідування як злочину проти людяності та свідчить про геноцидний смисл.

На жаль, виконавцями та співучасниками у такій злочинній політиці держави-агресорки є також колаборанти, на які спирається режим Путіна на місцях. На противагу традиційному образу російського "ватника" в інформаційно-ідеологічній війні участь беруть люди з вищою освітою, з необмеженим доступом до дітей та їхніх батьків, з орденами від окупаційної держави та нагородою "команда Путіна".

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Російський диктатор намагається дати українцям "урок". Він організував цілу систему "перевиховання" маленьких і дорослих, яких хоче привчити до сприйняття свого майбутнього виключно в межах "російського світу".

Вочевидь, Путін міг би розширити "практики" самопроголошеного голови Запорізької області Євгенія Балицького та виселяти з окупованих територій цілі родини, які незгодні з "СВО". Або ж відразу домалювати необхідний відсоток тих, хто його обрав як президента, не витрачаючи мільярди на "лагідні інформаційні впливи". Але диктатору цього замало. Він хоче не лише Україну. Путін зазіхає на українців, вбачаючи в них потенціал тієї самої талановитої еліти, здатної після "перевиховання" привести його до загарбання нових держав.