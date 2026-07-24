"Путін хоче відродити СРСР": Зеленський попередив США про небезпечний союз Росії та Китаю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне відродити Радянський Союз, а Україна фактично стримує ці плани. За його словами, поразка України може призвести до появи потужного союзу Росії та Китаю, який становитиме серйозну загрозу для США.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю американській політичній активістці та блогерці Лорі Лумер.

Що сказав глава держави про союз Росії та Китаю?

За словами Зеленського, Путін не зупиниться на війні проти України. Президент вважає, що кінцевою метою Кремля є відновлення СРСР, встановлення контролю над колишніми радянськими республіками та країнами, які раніше входили до Варшавського договору.

Зеленський наголосив, що у разі реалізації таких планів Росія може об'єднати свої зусилля з Китаєм, створивши геополітичний союз, який становитиме серйозну загрозу для США.

Якщо Росія знову стане Радянським Союзом, ви отримаєте союз Китаю та СРСР. Це буде найбільша імперія, найбільша армія у світі, і вони будуть сильнішими за Сполучені Штати. І це буде небезпечно,

– заявив президент.

Глава держави також підкреслив, що Україна зараз є своєрідним "муром", який не дозволяє Росії реалізувати ці амбітні плани. Президент вкотре наголосив, що підтримка України є не лише допомогою державі, яка бореться проти російської агресії, а й інвестицією у безпеку самих Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росія значно посилила залежність від Китаю, який фактично почав диктувати Москві умови співпраці. За інформацією The Wall Street Journal, Пекін купує російську нафту зі знижками, допомагає обходити санкції та постачає компоненти для оборонної промисловості, а також вимагає продавати газ за заниженими цінами в обмін на будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2". За три роки частка Китаю в російській торгівлі зросла майже до 40%, тоді як Росія становить лише близько 4% зовнішньої торгівлі КНР.