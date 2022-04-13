Путін хоче зібрати на Донбасі війська, в 5 разів більші за українські, – ЗМІ

Росія намагається зібрати сили, які за чисельністю перевищать українські війська на сході країни в 5 до одного.

Путін не полишає планів виграти битву за Донбас

Про це повідомляють іноземні ЗМІ з посиланням на українське військове джерело. Таким чином, Москва начебто готується до вирішальною битви на Донбасі.

Увага Росія почала перший етап наступу на Донбасі, з Далекого Сходу йде підкріплення, – Арестович

Цього все одно мало

Водночас українське керівництво переконане, що навіть цього Путіну недостатньо, щоб перемогти.

Деякі західні джерела пишуть, що наступ почнеться до кінця тижня. Президент Путін вчора заявив, що його кампанія триватиме до перемоги.

Супутникові знімки та звіти свідчать, що Росія нарощує війська та техніку щонайменше в трьох місцях на кордоні з Україною, у Бєлгородській та Воронезькій областях та навколо.

Також на тему – Росія хоче назбирати ще 60 тисяч солдатів на війну проти України: дивіться відео