Путін параноїк: у диктатора посилився страх за своє життя

Російський очільник Владімір Путін почав з'являтися на публічних заходах у бронежилеті. Диктатор став дедалі більше перейматися за своє життя.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, яких ще заходів безпеки дотримуються у Кремлі та чи посилюватимуть Путіну охорону.

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Параноя ще дужче прогресує

Експерти проаналізували виступ Владіміра Путіна на "день побєдобєсія", тобто 9 травня. Вони дійшли висновку, що диктатор був одягнений у бронежилет. Його рухи були скованими, а на животі не виднілися складки.

Найголовніше – необхідно цілитися в голову. Потрібний або дуже вправний снайпер, або ракета, оскільки бронежилет не зможе від неї захистити,

– наголосила голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Путін боїться за своє життя на відміну від інших світових лідерів. Президенти світових країн зустрічах G7 чи G20 спокійно пересуваються, сміються, нормально одягнуті та можуть постукати один одному по плечі.

Серед лідерів великих країн Путін один такий. Заслужив собі таку долю – какати у валізу та повсюди ходити в бронежилеті. Я думаю, це якась дуже дивна деталь його туалету. Складно уявити підрив кортежу чи снайпера, направленого лише на Путіна,

– наголосила Романова.

У російського очільника параноя. Навіть його охоронці розуміють, що Путіна потрібно лякати. Тоді у них буде більше обов'язків та відповідальності, і відповідно погонів та грошей.

Чи будуть посилювати охорону Путіну

За словами Романової, також ширилися чутки, що Путін почав возити із собою на різні зустрічі та виступи непомітне куленепробивне скло.

Російському керівнику дедалі більше посилюватимуть охорону, проте навіть складно уявити, у який спосіб це відбуватиметься. З диктатором уже і так літають персональні кухарі, а спеціальна група співробітників перевіряє всю їжу, перш ніж він її з'їсть.

Навіть не п'є воду зі стаканів, коли буває десь на міжнародних нарадах та зборах. Горезвісна валізка, бронежилет, окремі машини та кортежі, ніколи не знаєш, у якій з них він,

– сказала Ольга Романова.

"Ці заходи безпеки не дарма. Путіна ненавидить увесь світ. З одного боку, якби його не охороняли, якийсь снайпер уже давно б це все зупинив. З іншого – якось все одно до нього потрібно підбиратися, він не зможе захистити ні від ненависті мільйонів людей, якщо не мільярдів, ні від речей, від яких не можна захиститися бронежилетом", – констатувала вона.

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