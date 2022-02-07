Путін вимагав від НАТО юридичних гарантій, що Україна не стане членом. Мовляв, це становитиме Росії "додаткову загрозу".

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Росія сама наближує Україну до НАТО

На ультиматум Путін отримав офіційну відмову. Водночас вояків НАТО у Європі лише побільшало. У Польщі, зокрема, це вояки 82-ї повітряно-десантної дивізії США.

Ба більше, своїми агресивними діями, погрозами та ультиматумами Путін знову актуалізував серед країн НАТО дискусію.

Мовляв, можливо треба все ж таки виконати свою обіцянку про перспективи членства України (дану нам іще в 2008 році на Бухарестському саміті). Зокрема, саме такий меседж пролунав з вуст спікерки Сейму Литви Вікторії Чміліте-Нільсен.

Детальніше Агресія Росії може прискорити процес членства України в НАТО, – спікерка Сейму Литви

Насторожились інші країни

Не тільки членством України НАТО може зараз розширитися і наблизитися до кордонів Росії. Мовиться також про Швецію та Фінляндію. Вони не є членами НАТО, та й не надто туди хотіли, плекаючи свою самостійність щодо всіх питаннях. Однак тепер, напевно, багато шведів та фінів точно змінили свої погляди, адже усвідомили, що їхній сусід – Путін.

Нагадаю. Швеція має з Росією кордон у Балтійському морі. Водночас Фінляндія має із Росією довжелезний спільний кордон. У них є сумний досвід відбивання радянського вторгнення – мовиться про так звану Зимову війну в 1939 – 1940 роках.

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Путін отримав протилежний ефект

Президент Росії своєю агресією отримав абсолютно протилежний ефект від того, якого він собі хотів. Він планував усіх налякати своєю "могутністю", але світ завдяки такому переляку зняв "рожеві окуляри" й узявся гуртуватися. Зокрема, навколо України.

Вони хочуть разом дати відсіч Путіну. Або ж, будьмо чесними, хоча б руками України. Для цього в руки України і вкладають тепер сучасну зброю.

Все завдяки Путіну

Є ще один приклад, який доводить тезу, що Путін отримав протилежний ефект – брязкання зброєю біля українських кордонів.

Путіна дійсно непокоїло посилення України після вступу у НАТО. Однак саме завдяки діям Путіна ми те посилення кожного дня отримуємо від країн НАТО (навіть без членства в Альянсі).

І все завдяки Путіну. Це смішно, але ми реально Путіну ще й дякувати маємо за його агресивну риторику і недолугі вимоги, адже лише завдяки ним ми і отримали вже тисячу тонн зброї, боєприпасів та амуніції від наших союзників.

Від початку путінської агресивної риторики про вторгнення в Україну в українських Збройних силах з'явилося на 1 мільйон кілограмів сучасної зброї більше.

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Я от собі думаю, можливо, наш міністр оборони хай Путіну якусь грамоту з подякою випише? За сприяння розбудові української армії… Його дії реально нашу армію в рази посилили.

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