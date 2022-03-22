Путін хотів використати біженців з України як зброю, але ЄС прийме усіх, – Боррель

Одним з методів тиску на європейські країни у виконанні президента Росії Володимира Путіна є біженці. Так він зробив з сирійцями, які втікали від війни. Так він намагається зробити й з українцями.

От тільки цього разу європейські країни готові до такого розвитку подій та приймуть українських біженців у себе. Тут вони виступили солідарними з Україною, рятуючи її громадян. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель за підсумками спільного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ та оборони.

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"На цей момент ми вже маємо понад 3,3 мільйона біженців, і цей потік триває. Я переконаний, що Путін використовує біженців як інструмент, як зброю, надсилаючи до нас якомога більше людей, скільки може. Росіяни не зруйнували транспортну інфраструктуру, але вони руйнують міста, створюють жах для цивільних людей та примушують їх рятуватися. Але ми готові допомогти всім їм", – заявив Жозеп Боррель.

Він відзначив, що не всі європейські країни в однаковій мірі відчувають наплив українських біженців. Найбільше ті країни, які межують з Україною.

"Це асиметричне навантаження, тому що деякі з країн-членів, які опинилися на передньому краї, мають найбільший потік українських біженців на кордоні. Але всі країни-члени будуть у повній солідарності у тому, щоб прийняти цих людей", – наголосив Боррель.

При цьому допомогу українським біженцям надають не лише країни ЄС. Молдова теж зіштовхнулася з напливом українців, які намагаються втекти від війни. Хоча країна теж може зіштовхнутися з російською військовою загрозою, адже частина її території теж перебуває під окупацією Росії.

В ЄС пообіцяли надати підтримку і Молдові, яка стала прихистком для українців.

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