Про це 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що це був меседж.

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"Я спілкувався з казахськими медійниками та політиками. Вони кажуть дуже базову важливу історію – "новий Казахстан". У новому Казахстані немає Росії", – наголосив політолог.

Тобто, у Казахстані є чіткий розподіл щодо періоду в країні при правлінні експрезидента Нурсултана Назарбаєва та при чинному президенті Токаєву.

Мовляв, у "старому Казахстані" є корупція та олігархи. Зокрема, російські. А "новий Казахстан" – це сучасна держава, яка рухається у майбутнє з Китаєм та Францією.

Макрон красиво перебрав лідерство у Середній Азії на себе. Коли Росія почата атакувати Францію по її споконвічних територіях впливу з Китаєм, Макрон сів у літак і поїхав забирати це "підбрюшшя" Росії – їхню зону впливу,

– зазначив Давидюк.

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Росія програє Франції

Після того Владімір Путін почав "наздоганяти" президента Франції та "перебивати". Мовляв, "не слухайте Макрона, давайте з Росією".

"Це насправді демонстрація того, що Росія почала програвати Франції вплив у регіонах. Франція вибудовує непогані зв'язки з Китаєм", – сказав політолог.

Саме ці дві країни й можуть розділити пострадянський спадок впливу на території Середньої Азії. Там, де колись була Росія.

На думку Давидюка, Владімір Путін своїм візитом до Казахстану намагається наздогнати лідерство Еммануеля Макрона, яке переграло там присутність країни-агресорки.

"Путін зараз біжить за Макроном. Але Макрон попереду й він випереджає Путіна на колись його територіях", – наголосив політолог.

Візит Путіна до Казахстану