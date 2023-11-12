Об этом 24 Каналу заявил политолог Николай Давыдюк, отметив, что это был месседж.
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"Я общался с казахскими медийщиками и политиками. Они говорят очень базовую важную историю – "новый Казахстан". В новом Казахстане нет России", – подчеркнул политолог.
То есть, в Казахстане есть четкое распределение периода в стране при правлении экс-президента Нурсултана Назарбаева и при действующем президенте Токаеве.
Мол, в "старом Казахстане" есть коррупция и олигархи. В частности, российские. А "новый Казахстан" – это современное государство, которое движется в будущее с Китаем и Францией.
Макрон красиво взял лидерство в Средней Азии на себя. Когда Россия начала атаковать Францию по её исконным территориям влияния с Китаем, Макрон сел в самолет и поехал забирать это "подбрюшье" России – их зону влияния,
– отметил Давыдюк.
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Россия проигрывает Франции
После этого Владимир Путин начал "догонять" президента Франции и "перебивать". Мол, "не слушайте Макрона, давайте с Россией".
"Это действительно демонстрация того, что Россия начала проигрывать Франции влияние в регионах. Франция выстраивает неплохие связи с Китаем", – сказал политолог.
Именно эти две страны могут разделить постсоветское наследие влияния на территории Средней Азии. Там, где когда-то была Россия.
По мнению Давыдюка, Владимир Путин своим визитом в Казахстан пытается догнать лидерство Эммануэля Макрона, который обыграл там присутствие страны-агрессора.
"Путин сейчас бежит за Макроном. Но Макрон впереди и он опережает Путина на когда-то его территориях", – подчеркнул политолог.
Визит Путина в Казахстан
- Глава Кремля 8 ноября прилетел в Казахстан. Там он встретился с президентом страны Касимом-Жомартом Токаевым. За год они встретились уже в пятый раз. В повестке дня было, в частности, двустороннее сотрудничество.
- Владимир Путин в который раз неправильно произнес имя и отчество президента Казахстана. Президент России пытался несколько раз, но ему все равно это не удалось. Касим-Жомарт Токаев в ответ заговорил на казахском. Это очень озадачило россиян. Они были испуганы и удивлены. Им пришлось надевать наушники с переводом.
- Ранее Казахстан ввел санкции против России. Страна запретила экспортировать в страну-агрессора 106 товаров. Речь идет о высокотехнологичных продуктах. Их россияне могли использовать в войне против Украины.