19 грудня, 15:36
Путін каже, що "готовий подумати" про утримання від ударів вглиб України у випадку виборів
Російський диктатор Владімір Путін заявив, що "готовий подумати" про призупинку ударів по Україні, якщо та проведе вибори. Водночас він хоче, щоб українці у Росії також голосували.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ASTRA.
Що Путін заявив про можливість проведення виборів в Україні?
Водночас він цинічно додав, що у такому випадку переконаний, що право гшолосувати мають мати й українці, що перебувають на території Росії.