Путін у Кремлі почав перемовини зі словацьким прем'єром Фіцо

У Кремлі ввечері 22 грудня 2024 року почалися перемовини між російським диктатором Владіміром Путіним та словацьким прем'єром Робертом Фіцо. Ймовірно, одним з головних питань буде проблема транспортування російського газу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про переговори Путіна і Фіцо

Словацький прем'єр Роберт Фіцо 22 грудня прибув на зустріч до російського президента Владіміра Путіна. Як розповів речник диктатора, візит був запланований кілька днів тому. Пєсков не став розкривати деталей, що саме планують обговорити політики, відповівши, що "не знає".

Водночас речник Путіна не став заперечувати, що Фіцо та російський диктатор планують обговорити "міжнародні події" та транзит російського газу.

Звісно, це можна з легкістю припустити. Однак, що саме (будуть обговорювати – 24 Канал), треба дочекатися закінчення зустрічі,

– заявив Пєсков.

Зустріч Путіна і Фіцо відбувається за зачиненими дверима. Російські пропагандистські ЗМІ додають, що політики спілкуються тет-а-тет.

Як пишуть у росЗМІ, Фіцо вже анонсував новий візит до Москви. Словацький прем'єр планує приїхати знову 9 травня 2025 року.

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Важливо. Роберт Фіцо став третім лідером країни-члена Євросоюзу, який приїхав до Москви після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. До цього це робили прем'єри Угорщини Віктор Орбан та Австрії Карл Нехаммер.

До слова, Словаччина – одна з небагатьох країн, яка продовжує купувати російський газ. Транзит йде через Україну й раніше у Києві заявляли, що з 1 січня 2025 року його буде припинено.

Фіцо навіть вдавався до погроз через припинення російського газу. Словацький прем'єр почав погрожувати "серйозним конфліктом" та бідкатися, мовляв, "чому не може бути якогось прояву солідарності".