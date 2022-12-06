Путін з'явився на Кримському мосту за кермом авто: що хотів показати та в чому прорахувався

Російські ЗМІ показали, як диктатор Владімір Путін проїхався по Кримському мосту за кермом автівки. Це мало б продемонструвати, що рух через міст відновили, а президент нічого не боїться, тому й сам приїхав оглянути його. Однак щось у цьому перформансі пішло не так.

На ділі ж ця вистава для пропагандистських медіа виявилася провальною, і замість сильного повідомлення, яке мало б бути закодоване в опублікованому відео з Путіним, знайшлося лише кілька слабких меседжів. Про це 24 каналу розказав політолог Микола Давидюк.

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Чому саме "Мерседес"

Усе почалося з того, що президент-терорист кермував саме "Мерседесом", тобто тут з "імпортозаміщенням" не склалося. Замість якогось із досягнень російського автопрому він все ж обрав перевірену німецьку якість. Хоча в кращих традиціях роспропаганди йому пасувало б проїхатися на "Ладі Калині", "КамАЗі" чи врешті на російському лімузині "Аурус".

Як зауважив Давидюк, зараз, ймовірно, у Кремля не вистачає часу і ресурсу, аби продумувати такі піар-ходи. Вистачає того, що Путін вибрався з бункера, тож їхати довелося на тому, на чому й завжди.

Чи точно це був Кримський міст

Також слід звернути увагу, що пропутінські медіа опублікували вкрай коротке відео цієї поїздки. Тож цілком ймовірно, що він був на самому початку цього мосту з боку Росії, у Краснодарі, проїхав якусь частинку, і одразу ж повернувся назад, не доїхавши до Криму і не ступивши на територію півострова.

Я не впевнений, що його охорона дозволила б йому доїжджати до Криму, розуміючи усю потужність української армії, розвідки, дронів, які можуть прилетіти нізвідки,

– каже Давидюк.

Що хотіли показати цим відео

Найпершим повідомленням, яке мала б надіслати автопрогулянка Путіна, скоріш за все, було те, що "бавовна" у жовтні знищила на мосту не все, що рух частково відновили і є частина, яка нібито працює.

Схоже, це було необхідно продемонструвати, оскільки відомо, що росіяни майже не відправляють через Кримський міст вантажі. За словами Давидюка, транспортні компанії бояться туди їздити, ба більше – жодна страхова компанія не хоче страхувати вантажі, які їдуть через Кримський міст на територію Криму.

Виходить, що ці люди стали ледь не першими, хто нарешті зрозумів, що Крим – це Україна, і потикатися на її територію не варто.

Чого добився Путін і його пропаганда

Утім, що б там собі не планував президент-терорист і яку б силу та сміливість він не хотів би продемонструвати, досягнув він радше зворотного ефекту, а саме замість одного сильного повідомлення надіслав кілька слабких. Вони зараз розглядаються на міжнародній арені, і всі розуміють, що відбувається насправді.

Отже, по-перше, Путін не проїхав міст повністю – значить він повною мірою не контролюється Росією, не є цільним і не є повноцінною логістичною артерією, що пов'язує країну-агресорку з окупованим Кримом.

По-друге, відео коротке і обривається раптово. Навіть у звичайного глядача, не кажучи вже про аналітиків, виникає питання: "Що сталося?". Тобто щось знову пішло не так і ситуацію знову не контролюють.

По-третє, Путін не ступив на територію Криму. Це ще одне підтвердження відсутності чіткого плану і контролю. Схоже, що він просто злякався ймовірної "бавовни" чи якихось дронів, а хіба таке буває на своїй же території?

Він виліз з бункера, що насправді відбувається дуже рідко, але замість запланованих перемог ми побачили його факапи,

– підсумував Давидюк.

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