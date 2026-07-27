Путін може мобілізувати до 500 тисяч осіб: Зеленський назвав місяць, коли це станеться

Володимир Путін не готовий зупинити війну. Навпаки, він планує вивести її на новий рівень.

Дані розвідки вказують на те, що глава Кремля готується до посилення мобілізації в країні. Про це сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News.

Коли Путін проведе в Росії мобілізацію?

За словами президента, це станеться після 21 вересня, тобто після виборів до Держдуми.

Оскільки Путін боїться реакції населення, то він вдасться до прихованої мобілізації.

Глава Кремля почне поповнювати окупаційне військо на початку жовтня. Єдиний спосіб йому завадити – створити проблеми із логістикою, зброєю, бензином, дизелем, а також запровадити тотальні санкції.

Зеленський зазначив, що диктатор розраховує мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб. У зв'язку з цим у нього можуть виникнути внутрішні проблеми. Адже значний відсоток росіян виступає проти мобілізації і війни. Водночас вони продовжують підтримувати Путіна.

За словами президента, Кремль хоче якомога швидко кинути у бій новобранців. Це означає, що він знову посилатиме на поле бою погано підготовлених людей, і зазнаватиме втрат.