У Держдумі заговорили про можливу революцію: в РНБО пояснили, що не так із цими заявами

Після екологічної катастрофи в Туапсе та нової хвилі обурення в Росії знову заговорили про можливі внутрішні потрясіння. Водночас Кремль, схоже, намагається не розганяти цю тему далі окремих регіонів і не виносити її в центр загальноросійської уваги.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому заяви про можливу революцію в Росії не варто сприймати буквально. За його словами, такі вкиди можуть бути частиною внутрішньої гри, яка не веде до реального протесту, а радше знецінює саму цю ідею.

Чому Путін мовчить про Туапсе?

Історію з Туапсе в Росії свідомо не виносять на широкий рівень, Путін не з'являється там у момент, коли катастрофа ще викликає гострі запитання. Так само було і раніше: Бєлгород намагалися замовчувати, губернатора Гладкова критикували навіть за те, що він занадто багато говорить про обстріли, а на Курщині Путін показався лише тоді, коли вже можна було приїхати у формі й використати це для картинки.

Путін свідомо ігнорує цю історію, тому що якщо він туди поїде, про це почнуть говорити у Москві,

– пояснив Коваленко.

Для російської влади важливо, щоб такі події залишалися проблемою окремого регіону, а не всієї країни. У великих містах мають і далі жити так, ніби нічого особливого не сталося: Туапсе далеко, це курорт, там щось загорілося, море нібито потім очистять, а саму катастрофу швидко заговорять і забудуть.

До уваги! Після ударів українських дронів 16 і 20 квітня Туапсинський НПЗ зазнав серйозних руйнувань. На супутникових знімках видно пошкодження резервуарного парку, насосних станцій, залізничної естакади, трубопроводів і вузлів обв'язки. Через це завод втратив можливість нормально приймати, зберігати та відвантажувати нафтопродукти, тому його робота фактично зупинена на невизначений термін. Пожежа після атаки виявилась настільки масштабною, що місцеві скаржаться на "дощ із нафти", а дим від займання поширюється на сотні кілометрів.

Так у Росії і працюють: навколо конкретного міста або області створюють окрему інформаційну бульбашку і не дають темі дійти до тієї аудиторії, на яку насправді орієнтується влада.

Вони сегментують, створюють бульбашку навколо міста або регіону, де це відбувається, для того, щоб далі це інформаційно не потрапляло в ефір тієї аудиторії, на яку орієнтується влада, а це жителі Москви, Санкт-Петербурга в першу чергу,

– наголосив він.

Тому сама катастрофа в Туапсе поки що навряд чи підштовхне росіян до протестів. Її намагаються залишити місцевою історією, яку можна замовчати і зробити вигляд, що нічого критичного не сталося.

Заяви про "революцію" в Росії не варто сприймати буквально

Російські еліти зараз не є повністю однорідними, і всередині системи вистачає невдоволення тим, як діє ФСБ. Частині не подобається курс на блокування інтернету, телеграму і VPN та спроба тягнути Росію до моделі жорсткого цифрового контролю, бо це б'є і по рейтингах Путіна, і по інтересах тих груп, які звикли заробляти інакше.

Еліти в Росії неоднорідні. Багатьом не подобаються методи другої служби ФСБ з блокуваннями інтернету і телеграму, VPN і ось такого руху до китайської моделі,

– пояснив Коваленко.

Через це в Росії й з'являються розмови про можливий протест, але їх одразу намагаються подати так, щоб вони не виглядали серйозно.

Нагадаємо! У Росії дедалі частіше публічно говорять про серйозні економічні проблеми, і показово, що про ризики вже заговорив навіть лідер КПРФ Геннадій Зюганов. Він прямо заявив, що країна має діяти, аби не допустити повторення подій 1917 року, тобто революційного сценарію.

Заява Зюганова про революцію, за його словами, не мобілізує людей, а навпаки знецінює саму тему, бо її виносить у публічний простір фігура, яку багато хто не сприймає всерйоз.

Коли каже Зюганов про революцію, це швидше викликає сміх у багатьох, ніж серйозне ставлення до цього. Це маргіналізація, щоб сама ідея протесту в головах померла одразу,

– наголосив він.

Такі заяви з вуст системних і зручних для режиму персонажів радше працюють на Кремль, ніж створюють для нього реальну загрозу.

Для протестної теми в Росії важить не гасло, а обличчя

Коваленко звернув увагу, що в російському інформаційному просторі багато залежить не лише від самої тези, а й від того, хто її озвучує. Коли про протест говорить системний і зручний для влади персонаж, це не запускає дискусію, а навпаки знецінює її. Але якби ту саму думку озвучила людина, яку в Росії добре знають і сприймають поза політикою, ефект міг би бути зовсім іншим.

Є Нагієв, наприклад, такий актор. Певні відео з Нагієвим дуже гарно заходять росіянам,

– сказав Коваленко.

Він нагадав, що Нагієв свого часу дозволяв собі обережну критику влади, хоча опозиціонером його ніхто не вважає. Попри це, такі слова з його вуст, якщо їх правильно подавати в російському інфопросторі, добре розліталися й набирали мільйони переглядів у тіктоці та на інших майданчиках. Тобто для частини росіян важливішою може бути не радикальність меседжу, а довіра до того, хто його вимовляє.

От якщо б умовний Нагієв вийшов би і сказав це, він би підтягнув аудиторію, яка б повірила, що протест теоретично можливий,

– пояснив він.

Тому, за його словами, режим і підсовує для таких тем інших спікерів, яких легко висміяти або не сприйняти серйозно. Так ідею протесту намагаються вбити ще на старті, щоб вона навіть теоретично не здавалася росіянам чимось реальним.

Що відомо про наслідки ударів по Туапсе?

У ніч проти 20 квітня українські дрони вдарили по Туапсинському НПЗ, після чого в місті зафіксували серйозні екологічні наслідки. Місцеві жителі почали публікувати відео й фото, на яких видно автівки та поверхні, вкриті краплями з домішками нафти. Також люди скаржилися на забруднення моря, повітря та наслідки пожежі на нафтопереробному заводі.

20 квітня Туапсинський НПЗ атакували повторно, наступного дня після того, як росіяни загасили попередню триденну пожежу. Після попереднього удару займання на об'єкті гасили до 19 квітня, а вже в ніч на 20 квітня Сили безпілотних систем ЗСУ разом із ССО та ГУР знову влучили по заводу. Цього разу удар припав на резервуарний парк, а вогонь знову поширився по території підприємства.

Після цих атак у мережі з'явилися емоційні скарги жителів Краснодарського краю на життя біля Туапсе. Росіянка на оприлюдненому відео прямо говорить, що хотіла жити з дитиною "в теплі біля моря", але тепер море забруднене мазутом, а після атак по нафтовій інфраструктурі люди вже не впевнені, чи безпечно там залишатися.