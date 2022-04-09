Путін може розглядати підтримку США України, як пряму образу, – американська розвідка

В американській розвідці вважають, що Путін може використати допомогу адміністрації Байдена Україні, як привід для втручання Росії в політику штатів. Підтримка українського опору Заходом може сприйматись Путіним, як пряма образа.

Американські спецслужби поки не знайшли підтверджень того, що очільник Кремля планує заходи, подібні до тих, яких Росія вживала на виборах 2016 і 2020 років, спрямованих на підтримку Трампа. Однак з огляду на антипатію Путіна до Заходу і його неодноразові "нападки" на Україну, втручання Росії у чергові вибори у США може бути цілком ймовірною ціллю тирана.

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Підтримка України – пряма образа Путіна

У розвідці зазначають, що напруга у відносинах між Вашингтоном і Москвою досягла рівня, небаченого з часів закінчення холодної війни. Білий дім продовжує збільшувати військову допомогу Україні, яка чинить рішучий опір російським силам. США допомогли ввести глобальні санкції, що завдали непоправної шкоди російській економіці, і Путін міг сприйняти це, як пряму образу.

Майже непевно, виснажені російські сили після атаки на Україну підсилять свою гібридну тактику, щоб посіяти хаос проти нас та решти країн-союзників,

– вважає очільник Альянсу з забезпечення демократії (ASD) Девід Сальво.

До слова, для США не секрет, що Росія часто намагалась поширювати дезінформацію і прокремлівські наративи, використовувала кібератаки для підриву Західних урядів та намагалась втрутитись у демократичні вибори в інших державах.

Зазначається, що наразі високопоставлені представники розвідки США розробляють план створення нової інституції – центру, уповноваженого Конгресом, який зосередиться на протидії кампаніям іноземного впливу у США, зокрема з боку Росії та Китаю.

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