Путін мріє не про 9 травня, – футуролог Длігач сказав, чого насправді хоче Кремль

В мережі поширюють інформацію, що Путін хоче до 9 травня показати якісь успіхи у війні проти України. Але насправді йому це не потрібно, бо він повністю контролює російські ЗМІ і може показати будь-яку брехню.

Таку думку висловив економіст та футуролог Андрій Длігач в ефірі 24 каналу.

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Він переконаний, що Путін мріє не про 9 травня, а про те, щоб не було України

Тому ніякі проміжні результати, які б передбачали мир і якесь часткове звільнення окупованих територій, – це все не на користь України, бо Путін обов'язково повторить (війну, – ред.),

– наголосив Андрій Длігач.

За його словами, Україна має готуватися до довгої війни, поки не буде проведена депутінізація і демілітаризація Росії.

Окрім того, футуролог стверджує, що немає сценарію, коли немає чого показати, бо такого не може бути.

"Він має абсолютно контрольовані ЗМІ і вони можуть показати абсолютно будь-що, зокрема "проведену денацифікацію, демілітаризацію України, захоплення територій" тощо. Скоріше за все, так і буде зроблено. В Росії своя правда", – додав Длігач.

До слова, президент Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю CBS, якою бачить перемогу України у війні з Росією, яку ми обов'язково здобудемо. За його словами, перемога – це повернення людей, завершення бомбардувань та звільнення нашої землі від окупантів.

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