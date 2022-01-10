В так называемую Организацию договора о коллективной безопасности входят Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан. Объективно, этот вывод выглядит максимально бредовым, ведь все мы видели с чего всё началось в Казахстане, а именно с обычного протеста в городке Жанаозен из-за повышения цен на газ.

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Удобная схема для диктаторов

Но даже по уставу ОДКБ вводить войска в страну нельзя было. Ведь это выглядело бы как подавление протеста иностранными войсками, а, значит, как интервенция.

Потому в Кремле поспешили состряпать историю о казахском Майдане, чтобы как-то оправдать свою оккупацию. И это удобная схема для всех диктаторов, ведь в ОДКБ пообещали разработать сценарий, при котором недопустимы любые формы протеста.

Сегодня, 10 января, члены ОДКБ провели экстренное заседание в формате видеоконференции, чтобы обсудить ситуацию в Казахстане. Первым слово взял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который тут же заявил о том, что:

эти протесты были попыткой госпереворота;

готовились они годами;

участвовали в них "террористы", которые, внимание, обезглавливали казахских силовиков.

Правда, доказательств этого всего нет, возможно они появятся позже – это была цитата Токаева. Как вы помните, ранее тот же Токаев заявлял о том, что только на Алматы напали около 20 тысяч боевиков и "террористов", а потому "кто не сдастся – будет уничтожен".



Токаев заявил о продолжении "контртеррористической операции" / Фото Tengrinews.kz

Заявления Токаева

По словам казахских чиновников, расстреливали протестующих казахов вовсе не силовики или силы ОДКБ, а переодетые в военную форму "террористы", которые заранее получили от Запада оружие и даже снайперские винтовки.

Токаев заявил, что так называемая "контртеррористическая операция" продолжается, но многих бандитов сложно поймать, ведь они "переодеваются в гражданское и сбривают бороды".

Где-то я уже подобное слышал… Ах да, в Украине во время Революции Достоинства и в Беларуси во время протестов 2020 года. Слово в слово.

Но Токаев, в отличии от Виктора Януковича и Александра Лукашенко, пошел еще дальше и заявил, что иностранные наемники так боялись, что их обнаружат, что даже совершали нападения на морги, чтобы украсть тела убитых.

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И вот, казалось бы, в страну пригнали тысячи российских солдат, проходит "контртеррористическая операция", цель которой поймать сотни вооруженных боевиков, которые пытаются свергнуть правительство.

Наверное, вооруженные силы Казахстана и ОДКБ уже арестовали тысячи боевиков, изъяли их оружие и готовятся судить преступников. Но все не совсем так и в этом признались в самом МВД Казахстана. Об этом сообщают местные провластные СМИ.

Остановить разогнавшийся паровоз уже невозможно

Далее слово взял Владимир Путин, который заявил, что происходящее в Казахстане это попытка провести "цветную революцию". Но самое интересное в этой истории то, что в ОДКБ заявили, что протесты в Казахстане спровоцировали внешние силы, но до сих пор никто так и не ответил – какая же страна решила вдруг напасть на Казахстан?

Как говориться, остановить разогнавшийся паровоз уже невозможно. Да и нужно ли? Ведь Путин, с помощью ОДКБ пытается прямо сегодня показать Западу, что только он имеет влияние на часть постсоветских стран и под шумок пытается зацементировать там свое присутствие.

Потому прямо на сегодняшнем совещании было принято решение, кто станет следующей целью кремлевского поглощения. И это Таджикистан.



Путин взял слово / Фото Getty Images

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что прямо сейчас ОДКБ должна заняться освоением этой страны. Как и в случае с Казахстаном, президент Таджикистана якобы сам просит, чтобы в его страну вторглись как можно скорее.

Кульминацией сегодняшнего заседания стали именно слова Путина о том, что ОДКБ не допустит реализации "цветных революций". А дальше добавил: "Необходимо подумать о совершенствовании процедур принятия решений, относительно использования совместных сил для отражения попыток внешнего вмешательства".

Главный посыл Путина

Что это значит? Всё просто – отныне ОДКБ может расценивать любые протесты в каждой из стран членов организации, как "цветную революцию" и тут же вводить туда свои войска для подавления демонстраций. Диктаторам удалось найти способ защитить себя от своего же народа.

Но наверное главным посылом от Путина, который он повторил несколько раз, были слова о том, что ОДКБ, который многие годы был всего лишь фасадным органом, наконец показал свою эффективность.

Это, с одной стороны, попытка создать некий аналог НАТО, мол, и у меня есть свой блок безопасности, а с другой, попытка показать всем соседним диктаторам, что только Путин может их защитить, а потому им следовало бы с ним дружить.

Полный выпуск WTF за 10 января: смотрите видео

Потуги главы Кремля трещат по швам

Забавно то, что такие потуги Путина начали трещать по швам в первый же день усиления ОДКБ.

Напомню! Когда Токаев попросил ОДКБ ввести войска в Казахстан, Кыргызстан сначала отказался направлять своих солдат, а потом всё же согласился, но послал ничтожно малое количество своих военных. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 10 января прямо перед заседанием ОДКБ написал заявление на отпуск и отказался присутствовать на сборище диктаторов.

Очевидно, что Путин пытается выставить протесты в Казахстане как некую "цветную революцию", но давайте вспомним с чего всё началось и главное, зачем это президенту Касым-Жомарту Токаеву?

С чего все началось

В городке Жанаозен 2 января к местной мэрии вышли первые протестующие, которые недовольны тем, что цены на газ с нового года взлетели в 2 раза.

Стоит отметить! Газ для казахов это без преувеличения – всё. Ведь даже автомобили заправляются не бензином, как мы привыкли, а сжиженным газом. В то же время минимальная зарплата с нового года составляет чуть больше 130 долларов, очевидно, новые цены на газ стали неподъемными для многих казахов.

То есть протесты из-за скачка цен были ожидаемы. После протестов в Жанаозене впервые себя проявил президент Касым Жомарт Токаев. Он тут же заявил о том, что цены на газ вернут к прежним, и даже сделают ниже. Это был первый эпизод, когда Токаев показал, что именно он, а не клан Назарбаевых руководит страной.

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Но это не помогло, протесты перебросились на все крупные города Казахстана. Требования уже касались не только цен на газ, но и в целом уровня жизни. В Алматы и Астане:

начались настоящие побоища с участием полицейских;

протестующие перекрывают дороги и захватывают административные здания;

полиция начинает задерживать первых протестующих.

И, о чудо, когда стало понятно, что протесты захлестнули уже почти всю страну, в правительстве Казахстана заявили, что Агентство по защите и развитию конкуренции выявило ценовой сговор между автозаправочными станциями Мангистауской области, той откуда начались протесты, и теперь будет проведено расследовани.

Второй удар по клану Назарбаевых

Самое интересное – оказывается, что 2 месяца назад совладельцем крупнейшей сети АЗС Qazaq Oil стал зять Нурсултана Назарбаева – Тимур Кулибаев.

Отметим! Именно эту сеть заподозрили в ценовом сговоре. Это стало вторым ударом по клану Назарбаевых, которые, мягко говоря, зажрались. Кулибаев тут же побежал из страны.

Но требования протестующих уже вышли далеко за рамки цен на газ и 3 января казахи уже попросили отправить в отставку всё правительство.

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Власть, глядя на разгорающееся пожарище протеста, ограничивалась лишь небольшими отрядами Нацгвардии, которую отправляли в аэропорты. Но уже на следующий день в Алматы все же начались жестокие разгоны протестующих.

Токаев поговорил с Кремлем

К утру 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, очевидно переговорив с Кремлем, ввел режим чрезвычайного положения в нескольких крупных регионах и тут же заявил – правительство, в котором достаточно много людей Назарбаева, уходит в отставку. Однако, несмотря на это, протесты продолжились.

Самое интересное в это время происходило в кабинете Токаева. Президент тут же назначил на главные посты в стране своих людей:

госсекретарем стал один из его помощников Ерлан Карин;

главой КНБ назначили еще одного помощника Токаева Мурата Нуртлеу.

Самое интересное – Токаев назначил главой совета безопасности Казахстана себя любимого. И это был еще один удар по клану Назарбаева.

Ведь после транзита власти в 2019 году, когда Назарбаев передал пост президента Токаеву, а сам объявил себя елбасы, пост главы Совбеза республики, оставался единственным официальным, который занимал Нурсултан Назарбаев.



Токаев ударил по клану Назарбаева / Фото с сайта президента Казахстана

Казалось бы, вся власть и весь силовой блок в руках Токаева – неужели силовики не могли подавить протест? Могли, но опять же, цель была другая – полное вытеснение клана Назарбаевых.

Но реальность показала, что всё же не все силовики были готовы стрелять в своих соотечественников, а часть, вероятно, оставалась лояльной семье Назарбаевых. И это оказалось тоже на руку Токаеву.

Уже на третий день протестов он заявил – силовики не справилсь, а потому "граждане просят его как главу государства оказать им помощь". И Токаев помог – пригласил ОДКБ.

Недолго думая, в Кремле состряпали версию о том, что на Казахстан напали какие-то "террористы", а потому нужно срочно вводить войска для наведения порядка. По факту же, российские солдаты прибыли прикрывать диктаторский режим Токаева, который более удобен Кремлю, нежели Назарбаевский. К слову – где сейчас Назарбаев – не знает никто.

Кстати! Не лишним будет упомянут еще и тот факт, что всего чуть больше месяца назад Токаев стал главой правящей партии "Нур Отан", которой до этого 12 лет руководил Назарбаев.

Путину не нужен под боком не до конца управляемый Казахстан

Зачем это всё нужно было Кремлю? Всё просто. В эпоху, когда Путин пытается поделить мир на зоны влияния, не до конца управляемый Казахстан под боком ему точно не нужен.

Дело в том, что Назарбаев все последние 30 лет лавировал между Китаем, Россией и Турцией, и конечно же, Кремль это не очень устраивало. А вот Токаев – очень даже удобная фигура.

Достаточно лишь заглянуть в Википедию, чтобы понять, что Токаев являлся кадровым советским дипломатом, который прибыл в Казахстан как раз после развала СССР и довольно успешно продвигался по карьерной лестнице.

Но самое интересное то, что ФБК Алексея Навального как раз накануне нашли большую недвижимость Токаева в Москве, и доказали, что она связана с ФСБ, ведь вся его недвижимость засекречена ровно так же, как и всех засвеченных ФСБшников.

Токаев использовал протест для захвата власти

И вот собрав всю эту информацию воедино, уже не кажется странным тот факт, что Токаев не полагался на собственных силовиков, а Путин так быстро решил вмешаться в дела Казахстана.

Уже завтра, 11 января, Токаев намерен внести в парламент предложения по новому составу правительства, которое на 100% будет лояльно ему лично, а не Назарбаеву.

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Я уже молчу о загадочных смертях нескольких высокопоставленных силовиков и открытом уголовном деле против бывших высших чинов страны, в частности главы КНБ. Новый режим вменяет им государственную измену.

Поэтому я прихожу к выводу, что протест казахского народа был искусно использован режимом Токаева для захвата власти, а Кремль, конечно же, не остался в стороне.