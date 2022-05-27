Путін не хоче мирних перемовин, він готовий продовжувати війну на Донбасі, – Пентагон

У США переконані, що Путін наразі не має намірів вести мирні перемовини з Україною. Очільник Кремля не проявляє жодної зацікавленості у дипломатичному завершенні війни.

Про це заявив речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні 27 травня. 24 канал передає деталі виступу американського посадовця.

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Росія хоче продовжувати війну на Донбасі

На брифінгу Кірбі нагадав слова державного секретаря США Ентоні Блінкена, що Путін "може просто тут і зараз зробити правильний крок" – вивести російські війська, сісти за стіл переговорів із Володимиром Зеленським й вести добросовісні перемовини.

При цьому речник Пентагону зазначив, що наразі, схоже, цього не відбудеться, адже Путін не проявляє жодної зацікавленості у дипломатичному врегулюванні ситуації й завершенні цієї війни.

Навпаки, він продемонстрував, що готовий продовжувати війну на Донбасі – й далі нарощує війська, стягує техніку, завдає авіаударів по менших територіях України,

– додав американський посадовець.

Російський наступ попри невдачі

Разом з тим Джон Кірбі зауважив, що за майже 100 днів повномасштабного вторгнення в Україну Путін не досяг жодної своєї стратегічної цілі. За його словами, диктатору не вдалось забрати у нашої держави її суверенітет, навпаки – він продемонстрував українцям, наскільки важливою є незалежність насправді, й тому ми боремося за неї щодня.

Він (Путін – ред. 24 канал) не захопив столицю (Київ – ред. 24 канал) і не скинув український уряд. Він фактично не захопив жодного великого міста, окрім Маріуполя,

– підсумував речник Міністерства оборони США.

Втрати Росії на війні проти України

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу Збройних Сил України від 27 травня, у повномасштабній війні проти нашої держави Росія вже втратила:

особового складу – 29 750 осіб;

танків – 1 322 одиниці;

бойових броньованих машин – 3 245;

артилерійських систем – 623;

РСЗВ – 201;

засобів ППО – 93;

літаків – 206;

гелікоптерів – 170;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 503;

крилатих ракет – 115;

кораблів та катерів – 13;

автомобільної техніки та цистерн з паливом – 2 226;

спеціальної техніки – 48 одиниць.

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