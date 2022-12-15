Путін з усіх сил відтягує момент, коли йому доведеться визнати, що Росія програла, – ISW

Вже давно весь цивілізований світ зрозумів, що програш Росії у війні проти України неминучий. Це лише питання часу й ціни людських життів, яку готове заплатити керівництво Росії, щоб відтермінувати свою поразку.

Путін та верхівка вперто продовжують тримати ілюзію в російському суспільстві, що "все йде за планом". Однак у громадян країни-агресорки виникає все більше і більше питань щодо "успішності" воєнної кампанії Кремля.

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Що свідчить про те, що Путін відтягує визнання поразки

Аналітики ISW переконані, Путін розуміє свою поразку, просто намагається максимально відтягнути її визнання. Наприклад, президент Росії переніс на 2023 рік своє традиційне послання до федеральних зборів Росії.

Це може свідчити про те, що Путін поки не здатен сформувати "правильний" російський інформаційний простір на тлі шквалу критики щодо його поразок в Україні. Таким чином, вихід російських військ з Київської області та північної України у квітні 2022 року, скоріш за все, зіпсував плани Путіна оголосити про "вєлікую пабєду" під час виступу в Асамблеї Федерації.

Крім того, російський президент скасував свою щорічну пресконференцію з представниками російської громадськості. Зауважимо, що до цього Путін проводив такі пресконференції регулярно впродовж 10 років.

Натомість він все частіше влаштовує показові сценарні зустрічі та виступи. Усе для того, аби замилити суспільству очі та втекти від незручних запитань.

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