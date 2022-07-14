путін вже не контролює ситуацію, – Піонтковський вважає, що в кремлі загострюється боротьба

Сьогодні, 14 липня, окупанти завдали ракетного удару по Вінниці, а разом з тим у російському мзс цинічно заявили, що хочуть лише, аби Україна визнала статус тимчасового окупованих територій – Криму і квазіреспублік на Донбасі.

В оточенні путіна йде гостра боротьба двох партій

Це 2 абсолютно протилежних та взаємозаперечних сигнали. Про це 24 каналу розказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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За його словами, те що вони з'являються на високому рівні, показує, що російський диктатор владімір путін вже не контролює ситуацію.

"У його оточенні йде гостра боротьба двох партій – абсолютно фашистської, яка вже критикує путіна за те, що він, з їхньої точки зору, недостатньо фашист, та деяких прагматиків, які розуміють, що мова йде про майбутнє існування росії, і треба зістрибувати якомога швидше. Ця боротьба буде загострюватися просто в нас на очах", – пояснив Піонтковський.

Публіцист пов'язує таку неузгодженість із сесією російської держдуми, яка має відбутися завтра, 15 липня. Він зауважив, що було анонсовано, нібито на ній прийматимуть якісь серйозні та "войовничі" рішення – або щодо загальної мобілізації в росії, або ж взагалі про офіційне оголошення війни Україні.

Але, на думку Піонтковського, все вказує на те, що якраз нічого такого не відбудеться, бо у дію вже вступила інша партія. За його словами, на майбутньому засіданні може статися багато цікаво, тож за ним слід спостерігати уважніше.

Публіцист Піонтковський розповів, що путін вже не може контролювати ситуацію в росії: дивіться відео