Путін не зможе застосувати ядерну зброю, бо наказ не виконають, – Bellingcat

Ядерної війни, якої боїться весь світ і якою регулярно погрожує Володимир Путін, може не бути. Адже навіть у випадку, якщо очільник Кремля віддасть відповідний наказ, "червону кнопку", ймовірно, не натиснуть.

Таку думку озвучив в ефірі одного з українських телеканалів розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв, передає 24 канал.

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Журналіст-розслідувач звернув увагу, що у Росії розглядають можливість використовувати ядерну зброю. У цьому контексті він нагадав про Путіна, який вже місяць ховається в бункері.

Грозєв із посиланням на "людей із російських спецслужб" розповів, що Володимир Путін може дати розпорядження застосувати ядерну зброю у разі перспективи повного провалу захоплення Києва. Проте боїться, що наказ просто не буде виконаний.

Ця "червона кнопка" існує, але є 5 осіб, які повинні виконати всі ці приписи по ланцюжку до того, як ракета з ядерним запасом вилетить. Наші джерела впевнені, що знайдуться щонайменше кілька з цих п'яти, які не виконають цей наказ. Він розуміє, що такий ризик існує, тому навряд чи дасть цей наказ,

– сказав експерт.

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Коли по її території буде завдано удару з використанням засобів ядерного ураження.

У разі будь-якого іншого застосування ядерної зброї проти Росії чи її союзників.

Якщо буде зазіхання на критичну інфраструктуру, внаслідок якого російські сили ядерного стримування будуть паралізовані.

У випадку акту агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було б існування країни.

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