Путін немов працює могильником власного режиму

Підвищена інфляція в США та її розгін до ще більш високої інфляції – це все одно, що девальвація долара, чи не так? Відповідно, девальвація долара вже сталася і ще далі йтиме. Далі читайте російською.

"Дальше будет идти" – это еще больший рост фондовых рынков, не так ли? До каких пор?

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Никто не знает: какой-нибудь пузырь где-нибудь лопнет, в каком-то классе активов, и начнется цепная реакция. А когда и где это произойдет, никто не знает. Но, судя по рекордно-астрономической накачке долларами (которые девальвируются таким вот образом) именно в этом кризисном цикле, финансовые активы могут продолжать ревальвироваться еще долго (и не только они, конечно).

С очень большим звоном крушения когда-то в будущем. Кстати, экспорт инфляции из США полным ходом идет и в Россию, и путинские идиоты в ЦБ и Минэкономразвития ничего не смогут с этим поделать. Реальная двузначная рублевая инфляция в России (которую не показывают, но которая видна невооруженным глазом) точно приведет к социальной напряженности, особенно в тех условиях, которые мы имеем: реальные доходы российских домохозяйств снижаются восьмой год подряд (или, если сказать по-другому – не растут уже тринадцать (!!!) лет).

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Комбинация относительно высокой инфляции с опережающими темпами роста доходов домохозяйств, при быстром экономическом росте (1997, 2007, например) – не проблема. А сейчас – самое то, т.е. обратно "хорошая" для Путина комбинация.

Причем не только такая "парная" комбинация, а еще и тройная: сейчас, в отличие от 2007, Путин уже всех так достал, своими бесконечными обещаниями, враньем, воровством и вообще, что пара "2-значная рублевая инфляция вверх" и "реальные доходы российских домохозяйств вниз", помноженная на усталость от Путина, даст социальный взрыв.

При высокой 2-значной инфляции режимы не живут бесконечно долго, в условиях именно падающих доходов (хотя есть и исключения – Венесуэла, например; но там много другой специфики, в т.ч. поддержки узурпаторов извне). Экспорт инфляции из США – еще одна "Кощеева игла" Путина.

И вместо того, чтобы срочно реформировать судебную систему, политику и экономику, демонополизировав ее, убрав санкции (т.е. убрав причины, по которым санкции были введены), обеспечив бурный экономический рост и рост инвестиций, и такой же бурный рост реальных доходов домохозяйств, Путин словно работает вредителем, т.е. могильщиком, своего собственного режима. Не будем же ему мешать.