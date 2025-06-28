Проте саміт НАТО виявив також і проблеми, які існують всередині Північноатлантичного альянсу. Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив політолог Петро Олещук, наголосивши, що у Дональда Трампа помилкове уявлення щодо Володимира Путіна.

До теми Лестощі перед Трампом і уникнення складних тем: що у ЗМІ кажуть про саміт НАТО

Саміт НАТО пройшов успішно

Олещук зауважив, що напередодні саміту НАТО в Гаазі у ЗМІ малювались апокаліптичні картини, що Альянсу, мовляв, залишилось існувати мало часу, що він нібито триватиме дві години і жодних важливих рішень країни-члени НАТО не ухвалять.

На цьому тлі саміт пройшов навіть цілком успішно – необхідні рішення ухвалили, євроатлантичну єдність продемонстрували. Також Трамп вперше заявив про те, що планує виконувати зобов'язання перед країнами-партнерами і що він з ними до останнього,

– підкреслив політолог.

Також було номіновано нового головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі – генерал-лейтенант Алексуса Гринкевича. Це американський генерал і, на думку Олещука, Сполучені Штати у такий спосіб сигналізують, що з Європи у військовому плані вони йти не збираються.

Крім того, було ухвалене рішення про збільшення видатків з боку країн-членів НАТО, що викликало нервову реакцію Володимира Путіна.

Він заговорив, що у країн НАТО високі видатки, а він хоче скоротити витрати Росії на оборону і завершити війну. Мовляв, він би їх хотів скоротити видатки, але країни НАТО чогось їх збільшують. В Росії теж помітили ці рішення на саміті НАТО,

– відзначив політолог.

Проте загальні суперечності в Альянсі, на його думку, остаточно нікуди не поділися. Зокрема Трамп під час саміту говорив одне, а поїхавши з Гааги та почувши якісь заяви Путіна, почав розповідати вже про інше.

Тому розраховувати на те, що Трамп буде непорушним прихильником євроатлантичної єдності, напевно, не доводиться, – сказав він.

Президент США має персоналістський підхід в ухваленні рішень. Для нього світова політика – не політика держав, націй, а персоналій, які йому або подобаються, або ні. Причому всі ці персоналії він розглядає як бізнесменів, з якими можна укласти угоду, адже жоден з них, як вважає Трамп, не відмовиться від вигідних умов.

Однак не всі світові політики є бізнесменами. Путін – не бізнесмен, він – корупціонер, частково ідеологізований та індоктринований в ідеологеми "руского міра". Тому те, що він робить з погляду бізнесу не можна назвати вигідним,

– впевнений Петро Олещук.

Відповідно, на думку політолога, ідеї Трампа, що Путін погодиться на запропоновані йому вигідні угоди, не мають під собою жодних підстав.

Нагадаємо, що на думку політолога Ігоря Чаленка, одним з найважливіших результатів саміту НАТО є визнання Росії довгостроковою загрозою для Альянсу. Оскільки є "конкретний приклад – війна Росії проти України" та її небажання зупинятися, країни-члени НАТО тепер активніше виділятимуть кошти на оборонну сферу.