"Дебильные Крымские платформы", "ублюдочный закон о коренных народах" – это уровень, на котором выражает свою мысль элита российской политики. Я прочитал его полностью и хочу сказать, что публикацию можно сократить до одного предложения: Украина находится под внешним управлением. В общем-то, ничего нового.

До теми "Неосвічені люди, які безперервно брешуть": Медведєв вважає перемовини з Україною безглуздими

Но про форму говорить всегда интересно, поэтому давайте не будем отказывать себе в наслаждении и разберем самые интересные выражения публициста, который написал Медведеву эту статью. А так же попытаемся понять причину её появления.

Вдруг откуда ни возьмись появился... Дмитрий Медведев

О российском политике не было слышно уже довольно давно после серии коррупционных скандалов. Медведев, который является целым председателем главной партии страны – "Единой России", не вылазил из забытья даже во время выборов в Государственную Думу.



До выхода статьи о Медведеве уже давно не было ничего слышно​ / Фото Getty Images

И тут на тебе. Медведев появился для того, чтобы внезапно рассказать миру о том, что думает про Украину и лично президента Владимира Зеленского.

Позорный приём

Что стоит сразу отметить. Бывший президент страны в тексте опустился до перехода на личности. Этот позорный приём используют в том случае, когда реальных аргументов просто нет.

"…украинские руководители, особенно первые лица, – люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Несчастные люди. Кто они, гражданами какой страны являются, где их корни, какова их историческая идентичность, этническая составляющая, каким богам они молятся?... Нынешний президент этой измученной страны – человек, имеющий определенные этнические корни", – говорится в статье.

Расистские высказывания

Разговоры про "этническую составляющую" и "этнические корни" в подобном контексте – это откровенно расистские высказывания, которые напоминают времена этнической дискриминации в гитлеровской Германии. Медведев, как бы указывает на то, что президент Украины имеет, простите на слове, "не то" происхождение, которое должно соответствовать его должности.

То есть, если бы у Зеленского не было бы тех самых, как он говорит, "определенных этнических корней", то у Медведева не было бы и претензий к нему по этому поводу.

До слова Йдемо в унісон, – у Кремлі підтримали статтю Медведєва про Україну

Зачем, вроде как, один из первых людей страны копается в этнических корнях президента другой державы? Ведь, казалось бы, у российской пропаганды и так достаточно идей, как раскритиковать Зеленского.

Не хватает аргументов, чтобы предъявить претензии

Вероятно, у Медведева или того, кто писал этот текст не хватает иных аргументов для того, чтобы предъявить претензии украинскому президенту. По этой причине в статье отсутствуют какие-либо факты и присутствует лишь личностное мнение.

"Нацисты, которыми правит еврей"

"Зеленский отказался от своей идентичности. Начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины", – продолжает Медведев.



Зеленский невыгоден Путину и его окружению / Фото Getty Images

А в этих строчках еще и отсутствует какой-то намек на логику. Если в Украине такое большое и всемогущее лобби нацистов, то каким это образом их предводителем стал еврей? Если нацисты, о которых выдумывает истории Медведев, имеют такое влияние и силу в Украине, почему не они правят сами?

Вероятно, потому что радикальные националисты, которых Медведев называет "нациками", в Украине выступают в виде малочисленных организаций, которые даже не получили поддержку в обществе на выборах.

Символ несамостоятельности обвиняет в несамостоятельности

"Украинские руководители нынешней генерации – люди абсолютно несамостоятельные", – как же смешно читать подобные строки от имени человека, который стал символом не самостоятельности в стране. От человека, который хоть и формально числился президентом, но абсолютно не имел никакой полноты власти.

Любое движение от России – русофобия

Россия не признает независимость Украины. Кремль до сих пор считает эту территорию своей. Именно по этой причине любое сотрудничество Украины с другой страной вместо управления с России считается "внешним". А любое движение прочь от России – русофобией.

"Дебильный" и "ублюдочный"

Крымскую платформу в Украине Медведев называет "дебильной", а закон о коренных народах "ублюдочным". Интересно, что в различных текстах существуют, так называемые, слова-прилипалы.

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Эти выражения бросаются в глаза и после ассоциируются с человеком. Вот теперь эти яркие высказывания – дебильный и ублюдочный – в истории будут плотно связаны с бывшим российским президентом.

"Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства", – делает выводы бывший президент России.

Нужно ждать власть, которая их будет любить

Медведев остается рупором Путина. Все, что написано в статье фактически говорит сам глава Кремля, но в меру своей репутации не может выдать от своего имени.

Значит, Путин говорит о том, что он недоволен Зеленским. Что нужно ждать власть, которая их будет любить, но последний предатель Украины убежал в Ростов.