Путін остаточно втратив Туреччину, – Піонтковський про наслідки від виходу із зернової угоди

Кремлівський диктатор Владімір Путін вважає, що своїми варварськими акціями, на кшталт виходу із зернової угоди, він змусить когось сісти за стіл перемовин. Очевидно, що він помиляється.

Путін вже втратив підтримку вагомих союзників – Німеччину й Туреччину. Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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28 жовтня він остаточно втратив Німеччину, а 29 жовтня – Туреччину. А Туреччину втратити, мені здається, це страшніше, ніж Німеччину,

– запевнив Піонтковський.

За його словами, Німеччина проявлятиметься у нарощуванні військової допомоги нашій державі, а ось Туреччина може зробити щось серйозніше.

Публіцист підкреслив, що Ердогану завжди було байдуже на Путіна. Це чітко продемонструвала Карабаська війна, на яку Путін просто не з'явився.

"Ердоган надав повну підтримку братському Азербайджану та встановив своє повне домінування на Південному Кавказі", – зауважив Андрій Піонтковський. Він додає, що наразі там домінує армія НАТО, адже Ердоган та Алієв оголосили про об'єднання армій Туреччини та Азербайджану.

В Ердогана є гарне розуміння психології дворових бандитів. І у своїх відносинах з Путіним у цьому закавказькому дворі він давно поставив себе як альфа-самця. Він готовий до будь-яких військових загострень з Путіним. Американці дійшли до рівня Ердогана лише нещодавно,

– підкреслив Піонтковський.

Путін загнав себе у глухий кут

Попри гучні заяви, в Одесу таки направилися кораблі. Натомість російські пабліки вимагають топити зерновози та знищувати Одесу. "У цих гляділках я 100% ставлю на Ердогана", – відзначив Піонтковський.

Своєю чергою російські пропагандисти пропонують атакувати якийсь зерновоз і звинуватити у цьому Україну. Мовляв, це українці влаштували теракт, вдаривши по своїх кораблях. Проте усі чудово знають, хто буде винен у цій ситуації.

Відповідь світу буде дуже жорсткою. Я думаю, що США не доведеться реалізовувати свою погрозу знищити чорноморський флот за пів години. Туреччина не за пів години, але за пару днів зможе, якщо росіяни посягнуть на турецькі кораблі й турецьке зерно. Вони самі себе заганяють у кут,

– підсумував Андрій Піонтковський.

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