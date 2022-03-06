Путін перебуває у тотальній ізоляції, – російська журналістка

Путін ізольований від реальної інформації. Російська пропаганда зіграла проти нього.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла російська журналістка Юлія Латиніна. За її словами, Путіну неможливо пояснити реальне становище Росії у війні проти України, настільки він ізольований.

Зверніть увагу Путін збожеволів чи деградує, або Чому Росія напала на Україну

Історію Путіна проходитимуть в підручниках психіатрії, – Латиніна

"Думаю, що його тотальна ізоляція і бажання інформації, яку йому хотілося б почути – привели до всього, що ми бачимо", – сказала Юлія Латиніна.

На її думку, якби Путін не був ізольований від реальної інформації, то напевно, не можна було б уявити, що він ухвалив би рішення про вторгнення в Україну і планував би "операцію" виходячи з того, що його "зустрінуть з квітами", а українська армія "розсиплеться".

"Це дійсно безприкладна ситуація. Цю історію проходитимуть в підручниках військової історії, психології та психіатрії", – заявила російська журналістка.

Латиніна про спотворену інформацію для Путіна: дивіться відео

Зауважте, що раніше американські ЗМІ повідомили: розвідка Сполучених Штатів Америки намагається з'ясувати стан психічного здоров'я Путіна. У США почали відкрито ставити під сумнів психічну стійкість російського диктатора.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!