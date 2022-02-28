Надвечір 27 лютого зрозуміло, що наказ не змогли або не захотіли виконати російські війська. Над обома містами продовжує майоріти жовто-блакитний прапор, а на їх вулицях залишилося безліч убитих російських солдатів і купи згорілого заліза.

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Українці йдуть до перемоги

З кожним днем рішучість українців зростає, їхня воля до перемоги стає непохитною. Черги чоловіків на призовні пункти, тисячі жіночих рук готують численні коктейлі Молотова.

Москва дезавуювала заяву Лаврова, що переговори із "хунтою" неможливі і будь-яким переговорам має передувати капітуляція Збройних сил України. Але поїхали на переговори з тією самою "хунтою" без жодних попередніх умов. Значить справи на полі лайки і в Кремлі йдуть для Росії все гірше і гірше.

В очікуванні на результати переговорів на Прип'яті Путін максимально підняв ставку – тепер він погрожує колективному Заходу ядерним ударом російських стратегічних сил, тобто Третьою Світовою війною та загибеллю життя на Землі. І все це через свої шалені амбіції відродити СРСР і не допустити декомунізацію.

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Що робитиме Захід

Абсолютно безумовно, що Захід не дозволить себе залякати, бо будь-яка поступка вже очевидному божевільному означає лише одне – після України буде Казахстан, за ним Азербайджан, Вірменія, Молдова, потім країни Балтії тощо.

Президент Байден уже оголосив про приведення стратегічних сил США у готовність номер два, як колись Джон Кеннеді під час Кубинської кризи у жовтні 1962-го.

Що попереду? Жити хочуть усі. Агресор для всіх очевидний і більше ніколи не стане persona grata світової спільноти. Путін своїми божевільними діями сам перетворив себе на політичний труп. Захід твердий і одностайний. Я бачу єдину альтернативу ядерній війні у зміні самої кремлівської еліти Путіна на особу, прийнятну для миру і здатну на деескалацію конфлікту у співпраці із Заходом.

Чи за своєю волею, чи проти своєї волі, але настав час, коли Путін повинен розлучитися зі своєю владою в ім'я Росії. Інакше всьому світу, і в першу чергу нашій країні загрожує "повна загибель всерйоз".

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