Путін переводить війська Росії на посилений режим бойового чергування. Це трапилось 27 лютого, на четвертий день війни, яку Росія почала проти України.

Відповідну інформацію оприлюднили у Держспецзв'язку. Про це стало відомо орієнтовно о 15:14 27 лютого.

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Путін підсилює війська

Путін переводить війська Росії на посилений режим бойового чергування,

– мовиться у повідомленні.

Перед цим повідомляли, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко останніми годинами думає про активну участь його армії у бойових діях. У Центрі оборонних стратегій заявили, що існує дуже велика вірогідність того, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко в найближчі години ухвалює рішення про участь білоруської армії у війні, яку розпочала Росія проти України.

Перед цим, Зеленський поговорив з Лукашенком.



ЗСУ розповіли, як може діяти рух опору / Інфографіка 24 каналу

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