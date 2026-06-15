Путін під шаленим тиском: експерт назвав умови, за яких можуть відновитись переговори

Володимир Путін всіляко намагається ігнорувати заклики української влади до миру. Можливість переговорів між Україною та Росією восени залежатиме від того, наскільки успішно Сили оборони зможуть послабити російську логістику та військові спроможності.

Публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів 24 Каналу, якщо тиск на окупантів зростатиме, то шанси на початок перемовин стануть реальнішими. Крім того, він пояснив, що ключовим фактором буде не готовність Кремля до діалогу, а виснаження можливостей Росії продовжувати війну.

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За яких умов переговори можуть стати реальністю

На думку Юрія Богданова, Володимир Путін до останнього намагатиметься продовжувати війну та шукати способи завершити її на вигідних для себе умовах.

Перспективи переговорів, ймовірно, значною мірою залежать від того, чи переконається російський диктатор у неможливості досягти рішучої перемоги. Однак прогнозувати його рішення дуже складно.

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій про мирні переговори: відео

У Путіна вже був найкращий шанс вийти з війни – півтора року тому, коли Дональд Трамп був максимально пропутінськи налаштований. Але зараз Трамп зрозумів, що Путін, по-перше, не такий сильний, як хоче про себе думати, а по-друге, не готовий виконувати певні зобов'язання, які бере перед Трампом,

– сказав спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Це створює додаткові можливості для тиску на Кремль. Богданов припустив, якщо лідер США не намагатиметься штучно допомагати Путіну, то до кінця року можуть відкритися можливості для перемовин.

Важливо! Мирні переговори між Україною та Росією можуть стати однією з ключових тем саміту G7 у Франції. Європейські лідери прагнуть заручитися підтримкою Дональда Трампа для відновлення дипломатичного процесу та посилення тиску на Кремль. За даними ЗМІ, новий формат переговорів за участю України, Росії, США та Європи може стартувати вже найближчими місяцями.

Проте ситуація також може розвиватися інакше, якщо Росії вдасться стабілізувати економіку, покращити становище на фронті або нейтралізувати вплив українських далекобійних ударів. У такому разі переговорний процес може знову відкладатися.

Богданов переконаний, що Україна повинна й надалі посилювати тиск на російську армію, підтримувати військових, покращувати матеріально-технічне забезпечення та підготовку мобілізованих.

"Перемовини можуть стати реальнішими не тому, що Путін раптом усвідомить безперспективність війни, а тому, що Росія втратить можливість продовжувати її в нинішньому масштабі", – підсумував він.

На якому етапі мирні переговори?

Путін намагається уникати будь-якого прямого діалогу з Україною щодо варіантів мирних переговорів для завершення війни в Україні. Це свідчить про небажання Росії докладати хоч якихось зусиль, щоб сприяти миру.

Зеленський заявив, що Україна прагне відновлення переговорного процесу щодо завершення війни. Важливо, аби в цьому брали участь США та Європа. Однак це не матиме жодного результату, якщо Росія не готова до ефективних переговорів.

У Європі ведуть дискусії щодо відновлення мирних переговорів у липні 2026 року. Україна докладає максимум зусиль для цього, але і далі дотримується позиції, що партнери та Росія мають надати гарантії безпеки, аби будь-які домовленості були надійними.