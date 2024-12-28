У Росії бояться заколоту та "екстремізму" з України: Путін підписав понад 50 нових законів

За декілька днів до кінця 2024 року президент Росії Владімір Путін вирішив попідписувати понад пів сотні нових законів. Серед них і ті, що стосуються України.

Так, російський диктатор зібрався боротися з "екстремізмом" з України, а ще, схоже, побоюючись про своє майбутнє, посилив покарання за заколот у Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Які закони підписав Путін

Путін вважає, що "екстремісти все частіше загострюють національне питання, просуваючи тему деколонізації Росії". Також, на думку кремлівського диктатора, ситуацію в його країні дедалі частіше намагаються розгойдати з-за кордону.

Тому він зібрався протидіяти "екстремізму". Цікаво, що Путін вбачає небезпеку від України, і при цьому вирішив виключити зі списку терористів рух "Талібан", який у 2021 році захопив владу в Афганістані.

Протиправна діяльність мігрантів одна із чинників поширення екстремізму… Росія вважає одним із головних завдань у боротьбі з екстремізмом – ліквідацію джерела загроз, що походять з території України,

– цитують росЗМІ стратегію Путіна.

На тлі боротьби з "екстремізмом" Росія зібралася вживати заходів "для соціокультурної інтеграції Донбасу та Новоросії".

Також відтепер за участь у збройному повстанні у Росії можуть посадити на 15 – 20 років. ️Особи, засуджені за тероризм або збройний заколот, не зможуть претендувати на умовно-дострокове звільнення. ️

Запровадив Путін також кримінальну відповідальність за злочини проти військової служби для добровольців. Йдеться про дезертирство, опір начальству та знищення військового майна.

Серед новоприйнятих правил – покарання для іноземців за "допомогу противнику". Їм загрожує за це до 15 років позбавлення волі. ️

Також до шкіл заборонили брати дітей іноземців без знання російської мови. З 1 квітня 2025 року їх змусять проходити відповідне тестування.

У ЦПД відреагували на нові закони Путіна

У ЦПД зауважили, що новими законами російський диктатор посилив контроль всередині країни.

Закони, які пропаганда називає заходами для "захисту суверенітету", фактично є спробою убезпечити режим від нових загроз на кшталт походу Пригожина на Москву,

– зауважили у Центрі.

Там також наголосили, що підписання цих законів демонструє, що Кремль на чолі із Путіним все більше боїться внутрішніх загроз. Саме тому російська верхівка намагається законодавчо убезпечитися від них.

"Утім, цей тиск рано чи пізно призведе до дестабілізації внутрішньополітичної ситуації і, зрештою, падіння путінського режиму", – підсумували у ЦПД.