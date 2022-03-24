Путін планує створити військові табори для підлітків та відправляти їх на війну

Російське військово-політичне керівництво намагається у будь-який спосіб змінити ситуацію на фронті на свою користь, але потребує для цього введення значних резервів особистого складу. При цьому з новим гарматним м'ясом у Путіна не складається.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, під час однієї з нарад керівництво армії Росії та сам кремлівський фюрер обговорювали посилення окупаційного складу не тільки завдяки вихованців "юнармії". У Путіна цілком розглядають варіанти таємного відправлення 15 – 16-річних дітей на фронт.

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Задля цього військові злочинці хочуть створити низку таборів патріотичного виховання для хлопців.

Дітей відправлятимуть на війну з чужими документами

Згідно із задумами кремлівських нелюдів, патріотичні табори мають з'явитися у Краснодарському краї, який вважається серед росіян курортним.

В інформаційній кампанії по просуванню путінського проєкту казатимуть, що кожен російський підліток зможе безкоштовно відпочити під наглядом досвічених вожатих, здобути необхідні для виживання навички та "стати справжнім чоловіком".

Батькам пропонуватимуть відправити школярів у ліси, де вони нібито житимуть у наметах без зв'язку зі світом. Дорослих, які захочуть відправити дітей до таборів, змусять підписати відмову від претензій на випадок форс-мажору.

Російські пропагандисти вже отримали наказ підготувати відповідні рекламні ролики, які незабаром транслюватимуть в інтернеті та по телебаченню.

Насправді ж, за задумом російського керівництва, підлітків саджатимуть до потягів та відправлятимуть напряму до Донецька та Бєлгорода. Звісно, без телефонів, адже ніхто з дітей не має отримати змогу зв'язатися з батьками.

По прибуттю в точки збору російські офіцери мають провести дітям короткий інструктаж, видати їм зброю та чужі документи. Самим підліткам казатимуть, що вони мають захистити батьківщину, як це робили їхні діди під час Другої світової. Крім того, дітей запевнятимуть у тому, що вони не перебуватимуть на передовій та будуть "у повній безпеці під наглядом професійної російської армії".

Втрати спишуть на українські ДРГ

Судячи з обговорення "патріотичних таборів", Путін та його оточення цілком розуміють, що більшість із підлітків назад не повернуться. Однак вони вирішили, що людські втрати не є суттєвими у порівнянні з вигодою, яку отримає Кремль у випадку перемоги над Україною. Через це злочинці багато разів повторювали "за ценой не постоим" та узгодили свої дії після реалізації проєкту. Коли підлітки загинуть у бойових діях на чужій для них території, їх у Росію не привозитимуть. Замість цього злочинці створять наметове містечко неподалік від Сочі та підірвуть його нібито з вихованцями. Всі втрати спишуть на українських диверсантів.

Ховатимуть "померлих" у закритих трунах, але замість тіл дітей туди покладуть лише землю. В такий спосіб, як вважають у Кремлі, можуть вбити одразу двох зайців: забезпечити армію деякими резервами, а також створити потужну пропагандистську кампанію зі звинуваченням України у загибелі підлітків. Крім того, у Путіна вважають, що масова смерть дітей "від рук українців" може допомогти проводити більш активну мобілізацію серед дорослих.