Путін почав геноцид українців, щоб приховати свої злочини проти росіян

На контрасті з Києвом у Москві очі автоматично фіксували той факт, що на вулицях міста чи не половина дітей – із Центральної Азії.

"Скрєпи" вмирають

І я завжди думала (з урахуванням російського "скрєпного чаду"): хто ж у Росії буде носієм їхніх "духовних скрєп" років десь за десять?

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У Росії вмирає приблизно по мільйону "людей" щороку. А той же Узбекистан (десь побачила цифру), порівняно з 1991 роком, додав у населенні на 30 відсотків.

Війна як прикриття

Але це я до чого? До того, що, може, війна якраз і спрямована на те, щоб приховати виродження (воно ж "вставання з колін"). І ця фейкова "псевдоруська весна" за межами Росії – щоб приховати реальні проблеми в самій Росії, "войовничу русофобію" з боку режиму щодо власних громадян.

Знайти якісь розсудливі аргументи для війни (з погляду перспектив самої Росії) – неможливо.

Або проблеми з психікою від тривалого перебування у владі й далі – проблеми з управлінським рішенням. Або спроби в такий спосіб закамуфлювати під війну власне виродження.

Дефолт Росії: що далі – дивіться відео: