Путін цього ніколи не зрозуміє: Огризко назвав головний маркер скрути воєнної машини Росії

Сьогодні проглядаються маркери того, що воєнна машина Росії перебуває у скруті. Військова промисловість існує завдяки цивільній. В Росії тільки "геніальний" Путін думає, що можна завантажувати військову промисловість і вона буде давати результат. Ні, вона дає його лише в тому розумінні, що спалює.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив ексочільник МЗС України Володимир Огризко, додавши, що будь-який військовий продукт – це спалені гроші. Для того, щоб він з'явився, потрібно, щоб цивільна економіка виробляла щось, давала бюджету кошти, з якого держава передає фінанси на виробництво цієї продукції, яка спалюється. Це колообіг грошей в економіці.

Путін почав нагадувати пізнього Брежнєва

Путін цього процесу, за переконанням ексочільника МЗС, просто не розуміє. Він вважає, що можна гробити цивільну економіку і думати, що якимось дивовижним чином військова буде працювати далі.

Нещодавно, як розповів Огризко, була чергова велика нарада у Кремлі. Російському диктатору підклали на стіл папірець, де написали, що дефіцит державного бюджету в Росії становить 300 мільярдів рублів.

Це при тому, що він складає 6,5 трильйона рублів. Він це зачитав. Тобто він або тотально не розуміє, що відбувається, або просто його вже понесло. Мені він починає нагадувати пізнього Брежнєва. От я дуже добре пам'ятаю Брежнєва, який уже на стадії маразму був, навіть не міг прочитати, що йому писали, казав ахінею, а навколо всі сміялися,

– озвучив Огризко.

20 мільйонів росіян у кредитах: до чого це може призвести

Колишній міністр закордонних справ вважає, що Путін у питаннях економіки геть не розуміється і це вже очевидно для всіх. Він прогнозує, що якщо зараз дірка у федеральному бюджеті становить 6,5 трильйона, то буде 8 – 10. Очільник Кремля хоче, аби російські багатії допомогли йому фінансами.

Зараз Путін намагається перекласти всі державні функції на олігархів. Мовляв, хай беруть культуру, спорт, область, край і так далі. Слухайте, скільки олігархи будуть віддавати чесно награбовані гроші? От у мене таке просте запитання,

– розмірковує Огризко.

Він вказав на те, що коли хтось не хоче робити так, як того прагне Кремль, ці люди дивним чином випадають з вікон. Але наголосив, що ситуація може обернутися аналогічним сценарієм і для самого Путіна.

Російська економіка вже зараз видихається, вона вже неспроможна робити ті речі, які потрібно. 20 мільйонів росіян сидять у кредитах. Банки не дають перекредитування їм. Вони вже настільки залізли в борги, що не можуть отримати додаткові кошти, щоб просто заплатити старі борги й залізти в нові. 20 мільйонів – це п'ята частина населення,

– підкреслив Огризко.

Це, на погляд ексочільника МЗС України, є база для майбутнього соціального вибуху. На його думку, що якщо зараз уявити, що СОУ припинили бити по російських нафтопереробних заводах, по Wildberries, по інших об'єктах, то навіть за цих обставин російській економіці буде вкрай важко вилізти з прірви, в якій вона опинилась.

А якщо ми ще й почнемо добивати її, тоді ми й приходимо до того, що один елемент з двох буде працювати. Маю на увазі економічний. Якщо у нас буде балістика й все інше, то буде змога добити військово-технологічний напрямок. У нас з'являються інструменти знищення Росії, і нам треба зараз зробити все, щоб ці інструменти працювали,

– підсумував Огризко.

Повна версія інтерв'ю з Володимиром Огризком: дивіться у відео